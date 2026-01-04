În imaginile surprinse pe vas, Monica Bîrlădeanu apare coborând o scară impunătoare, cu balustrade metalice și detalii futuriste, într-un decor dominat de lumini albastre și suprafețe oglindite. Ținuta aleasă i-a pus perfect în valoare silueta, iar atitudinea sigură și zâmbetul discret au completat un look demn de o seară specială.

Actrița a purtat o rochie mini albă, din dantelă fină, cu un design sofisticat și modern. Modelul are umeri proeminenți, mâneci lungi și un guler înalt, detalii care echilibrează lungimea mini a rochiei și îi conferă un aer elegant. Croiala urmărește linia corpului, evidențiind picioarele tonifiate ale actriței, în timp ce textura dantelei adaugă un plus de feminitate.

Ținuta a fost completată de pantofi stiletto în nuanțe metalice și un clutch asortat, păstrând o paletă cromatică luminoasă, perfectă pentru o petrecere exclusivistă pe mare.

De unde este rochia și cât costă

Rochia purtată de Monica Bîrlădeanu este semnată de brandul românesc Nissa, cunoscut pentru piesele sale elegante și aparițiile de tip runway. Este vorba despre o rochie din dantelă cu umeri proeminenți, un articol statement din colecțiile brandului. Prețul rochiei este de 2.199 de lei, fiind disponibilă și pe negru.

Conform descrierii oficiale, rochia are următoarele caracteristici: rochie din dantelă, lungime mini, mâneci lungi, guler înalt, umeri proeminenți, închidere prin fermoar, căptușeală detașabilă, articol disponibil în mai multe culori, produs runway.

Valeriu Gheorghiță și Monica Bîrlădeanu, departe de țară la începutul anului

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au ales să își petreacă Revelionul departe de România. Cei doi au plecat împreună cu copiii lui într-o vacanță exotică, iar începutul de an i-a prins pe meleaguri arabe, unde au descoperit locuri emblematice și au împărtășit cu urmăritorii lor imagini și gânduri personale.

„Trecerea dintre ani m-a prins și de această dată departe de casă, dar împreună cu cei dragi. Mi-am dorit dintotdeauna să descopăr locuri noi, culturi, civilizații și obiceiuri. Cred în iubire și iertare, în comuniune, acceptare și toleranță între oameni – valori care capătă sens deplin atunci când sunt trăite, nu doar afirmate. 2025 a fost un an intens – cu realizări importante, dar și cu provocări pe măsură.

Sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi-a adus acest an. Am ales să primesc cu recunoștință tot ce a fost bun, să accept momentele dificile, să înțeleg lecțiile din fiecare experiență și să merg mai departe cu speranță, credință, responsabilitate și, mai ales, cu dragoste de oameni.

Ca medic, cred că înainte de toate este esențial să-ți placă oamenii, să-i accepți și să-i iubești așa cum sunt – fiecare în felul său. Vă doresc ca anul ce vine să vă aducă sănătate, împliniri așa cum vi le doriți și capacitatea de a trăi fiecare zi conștienți de cel mai prețios dar pe care îl avem și de care trebuie să avem grijă: viața. La mulți ani 2026!”, a transmis Valeriu Gheorghiță, care i-a avut și pe copiii lui în vacanță.

