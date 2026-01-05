Strat nou de zăpadă la munte

Luni, 5 ianuarie, vremea se va menţine în general închisă şi temporar se vor semnala precipitaţii în cea mai mare parte a ţării. Pe parcursul zilei vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei şi în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori şi lapoviţă, apoi mixte (ploi, lapoviţă şi pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei şi formarea de gheţuş. Se vor acumula 10-20 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10-20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3-10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70-85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

În zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 m, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20-30 cm (echivalent în apă de 20-30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80-90 km/h, va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă. În celelalte zone (Dobrogea și restul Olteniei şi al Munteniei) vor predomina ploile, în general slabe cantitativ, iar pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului, cu viteze mai mari în Dobrogea (45-55 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 şi 7 grade Celsius, cu valori mai ridicate în Dobrogea, până spre 14 grade Celsius în sudul acestei regiuni, iar cele minime se vor situa între -4 şi 8 grade Celsius, dar cu valori mai mari pe litoral. Se va forma ceaţă, local în sudul şi sud-estul teritoriului şi pe arii mai restrânse în rest.

Marți, vremea va fi în continuare în general închisă, iar mai ales în sud-est valorile termice vor creşte faţă de ziua precedentă. Temporar se vor semnala precipitaţii în vestul, sud-vestul, centrul şi nordul teritoriului şi pe arii mai restrânse în rest. În Banat, Crişana şi Maramureş acestea vor fi mixte (ploi, lapoviţă şi local ninsoare ziua şi mai ales ninsori cu depunere de strat de zăpadă noaptea), în Transilvania şi Moldova, mai ales ploi ziua şi trecător lapoviţă şi ninsoare noaptea, iar în celelalte regiuni vor fi ploi.

La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini în general de peste 1.500 m vor fi mai ales ninsori şi se va depune strat de zăpadă. Local vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în sud-est şi pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 şi 7 grade Celsius, cu valori mai ridicate în sud-est, de până la 15 grade în sud-estul Munteniei şi în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între -4 şi 6 grade, de asemenea mai ridicate pe litoral. Pe arii restrânse se va semnala ceaţă.

Vremea se răcește de joi în toată țara, posibile ninsori în sud

Miercuri, valorile termice vor fi în scãdere faţă de ziua anterioară în majoritatea zonelor, dar mai ales în sud şi sud-est vor rămâne peste mediile specifice perioadei. Cerul va avea înnorări persistente şi temporar vor fi precipitaţii, mai ales ninsoare în Banat, Crişana, Maramureş şi nordul Moldovei, mixte în Transilvania, predominant ploi în Oltenia, Muntenia, restul Moldovei şi doar ploi în Dobrogea. Izolat vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea în sud, pe crestele montane şi izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 şi 16 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi în general de -5 şi 4 grade Celsius. Izolat se va semnala ceaţă.

Joi, temperaturile vor fi în general în scădere faţă de ziua anterioară şi se vor situa preponderent sub cele specifice datei în vest, centru şi nord, dar şi uşor peste acestea în sud-est şi apropiate de mediile multianuale în rest. Cerul va avea înnorări, cu perioade de variabilitate mai ales în sud-vest şi nord-est, iar local şi temporar vor fi precipitaţii sub formă de ninsoare la munte şi în vest, centru şi nord şi mixte în rest. Izolat vor fi depuneri de polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, local cu intensificări temporare în sud, est şi la munte şi izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între -7 şi 11 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi de la -13 grade Celsius în regiunile intracarpatice (unde local va fi ger) şi -1 grad Celsius pe litoral.

Izolat se va semnala ceaţã.

Prognoza Accuweather ianuarie 2026 în București

AccuWeather anticipează pentru ianuarie 2026 o lună de iarnă cu temperaturi deosebit de variabile și fără episoade majore de ger sever, conform prognozei meteo pentru Capitală.

Prognoza AccuWeather pentru București în ianuarie 2026. Sursa foto: accuweather.com

Datele lunare arată că valorile maxime vor oscila frecvent în jurul pragului de 5… 7 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până spre -8 grade Celsius în anumite intervale.

Conform meteorologilor AccuWeather, în primele zile ale lunii ianuarie, temperaturile se vor menține în general în jurul valorii de 2… 4 grade Celsius în timpul zilei, cu unele nopți unde mercurul termometrelor va coborî semnificativ sub zero. Vezi și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 ianuarie – 1 februarie 2026.

