Ședință la Curtea de Apel pe 21 ianuarie 2026

Curtea de Apel București a dispus citarea martorului Nicolae Boieșean pentru termenul din data de 21 ianuarie 2026, dată la care acesta va da detalii cu privire la:

Prezența unei „persoane neautorizate” în timpul perchezițiilor din 9 decembrie 2024 la imobilele deținute de Horațiu Potra, despre care apărarea susține că este o doamnă care „a venit mascată, echipată de poliţie, nu vrea să se prezinte, să se legitimeze şi face parte la descindere”.

în timpul perchezițiilor din 9 decembrie 2024 la imobilele deținute de Horațiu Potra, despre care apărarea susține că este o doamnă care „a venit mascată, echipată de poliţie, nu vrea să se prezinte, să se legitimeze şi face parte la descindere”. Faptul că nu i s-a permis „să vadă sacii cu bunuri ridicate la momentul la care s-a aplicat sigiliu şi nu a fost lăsat să îşi consemneze obiecţiunile” în urma perchezițiilor din data de 26 februarie 2025.

În urma perchezițiilor din 26 februarie 2025, anchetatorii au găsit și au ridicat din imobilele deținute de Horațiu Potra sume de bani (aproximativ 3 milioane de euro în echivalent) și lingouri din aur (25 de kilograme de metal prețios).

Tot atunci, procurorii au găsit la Potra arme (19 pistoale, două aruncătoare de grenade, 7 arme automate), 41 de încărcătoare, 6 piese de arme, un amortizor, 51 de grenade, 44 de lovituri pentru aruncător de grenade, 4 materiale explozive și un fitil detonant și 22 de pachete cu muniție.

Într-un articol anterior, Libertatea a arătat cum un „acolit devotat” al lui Horațiu Potra, pe nume Dan Cristian Panța, se visa încă de anul trecut primar al Bucureștiului, în contextul „revoluției” puse la cale de susținătorii lui Călin Georgescu, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele alegerilor din 24 noiembrie 2024.

Ce nereguli susțin avocații că s-ar fi petrecut în timpul perchezițiilor

Pe data de 15 decembrie 2025, în procedura de cameră preliminară a dosarului în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și oamenii lor sunt judecați pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, avocații au ridicat mai multe cereri și excepții menite să conducă la anularea probelor din dosar.

„Problemele care privesc percheziția de la domiciliul din Honterus nr. 16 sunt multiple. În primul rând, reprezentanților persoanei percheziționate (Horațiu Potra – n.r.) nu li s-a permis să participe la sigilarea bunurilor care au fost ridicate din imobil la data respectivă. Domnului Boieșean nu i s-a permis să consemneze în procesul-verbal anumite obiecțiuni.

care au fost ridicate din imobil la data respectivă. Domnului Boieșean nu i s-a permis să consemneze în procesul-verbal anumite obiecțiuni. Referitor la acest proces-verbal de percheziție, precizează că apărarea a solicitat anularea acestuia în cursul urmăririi penale , iar răspunsul primit a fost cuprins în ordonanța din data de 22 august 2025, reținându-se că motivul pentru care nu li s-a permis să semneze sigiliile containerelor în care au fost ambalate obiectele ridicate (bani, înscrisuri și armele) a fost acela că avocații au plecat de la locul percheziției pe anumite perioade de timp neidentificate.

, iar răspunsul primit a fost cuprins în ordonanța din data de 22 august 2025, reținându-se că să semneze sigiliile containerelor în care au fost ambalate obiectele ridicate (bani, înscrisuri și armele) pe anumite perioade de timp neidentificate. Motivul pentru avocații au părăsit imobilul de la numărul 16 a fost acela pentru că mai multe percheziții aveau loc în același timp, inclusiv la numărul 10, dar și pe alte străzi , iar la momentul la care aceste bunuri au fost ambalate, avocații au fost prezenți, însă apreciază că persoana de încredere este cea care poate să declare în fața instanței aceste aspecte cel mai bine.

, iar la momentul la care aceste bunuri au fost ambalate, avocații au fost prezenți, însă apreciază că persoana de încredere este cea care poate să declare în fața instanței aceste aspecte cel mai bine. Așa cum a menţionat anterior, nu li s-a dat posibilitatea să consemneze obiecțiunile în procesul-verbal întocmit cu ocazia efectuării percheziției , iar pe de altă parte a mai existat și problema legată de faptul că, deși exista obligativitatea ca la percheziția domiciliară bunurile ridicate să fie prezentate persoanelor care erau prezente la percheziție, acest lucru nu s-a întâmplat, iar reprezentanții și martorul asistent pot spune că aceste lucruri nu au fost respectate.

, iar pe de altă parte a mai existat și problema legată de faptul că, deși exista obligativitatea ca la percheziția domiciliară bunurile ridicate să fie prezentate persoanelor care erau prezente la percheziție, acest lucru nu s-a întâmplat, iar reprezentanții și martorul asistent pot spune că aceste lucruri nu au fost respectate. La întrebarea judecătorului, arată că pe acel memory stick există două filmări cu privire la persoana neautorizată care a participat la percheziția de la adresa din strada J. Honterus nr. 10.

Solicită audierea martorului care a efectuat acea filmare întrucât pe filmarea respectivă se observă în curtea imobilului persoana la care face referire doamna avocat, însă din declarația martorului va reieși că această persoană a participat în mod activ la percheziție, a efectuat acte de cercetare penală , cu încălcarea dispozițiilor art. 159 Cod procedură penală.

întrucât pe filmarea respectivă se observă în curtea imobilului persoana la care face referire doamna avocat, însă din declarația martorului va reieși că , cu încălcarea dispozițiilor art. 159 Cod procedură penală. Participarea acestei persoane în mod activ în imobil ar putea să rezulte din declarația martorului asistent care se va corobora cu filmarea. (…)

Cu privire la solicitarea probei testimoniale și a vizionării filmărilor a reținut că reprezentantul Ministerului Public a susținut, pe de o parte, că procesele-verbale se bucură de legalitate, că avocații ar fi fost prezenți la desigilare și că acele obiecte ridicate au fost sigilate.

Contrar acestor afirmații, apărarea arată că, din simpla lecturare a ordonanței din 22 august 2025, dar și prin simpla răsfoire a proceselor-verbale de percheziție se observă faptul că acest proces-verbal nu este semnat nici de către avocații prezenți, nici de către martorul asistent (…), nici de către persoana de încredere (…).

De asemenea, cu privire la desigilare, arată că nu au fost înștiințați avocaţii despre această activitate , aspecte invocate și în cadrul cererilor și excepțiilor formulate.

, aspecte invocate și în cadrul cererilor și excepțiilor formulate. În al doilea rând, inclusiv în acest proces-verbal de percheziție efectuată la adresa din (….) nr. 16 se notează la sfârșit că singurul care a semnat acest sigiliu este reprezentantul persoanei de încredere, domnul Boieșean Nicolae.

Totodată, prin această ordonanță din 22 august 2025 Ministerul Public a răspuns criticilor formulate, arătând printre altele: «deși în procesul-verbal de percheziție nu au fost descrise în mod amănunțit obiectele ridicate», apoi notează faptul că avocații nu au fost prezenți în toate momentele percheziției datorită faptului că au plecat din motive legate de propriile rațiuni, fără să recunoască faptul că s-au făcut alte percheziții în același timp .

apoi notează faptul că în toate momentele percheziției datorită faptului că au plecat din motive legate de propriile rațiuni, . De asemenea, cu privire la semnarea acestor sigilii se arată în mod expres că, într-adevăr, nu au fost semnate aceste sigilii decât de domnul Boieșean Nicolae.

Pentru toate aceste motive, se impune audierea acestor martori pentru a se înțelege exact ce s-a întâmplat în ziua respectivă , este singurul fel în care se pot constata abuzurile care au fost făcute.

, este singurul fel în care se pot constata abuzurile care au fost făcute. Cu privire la percheziția din (9 decembrie 2024 – n.r.), dacă instanța va încuviința solicitarea de a viziona acele filmări, va observa că o anumită persoană neidentificată și care a refuzat să se identifice a fost prezentă.

După care, se va putea decide dacă se impune emiterea unei adrese la poliția locală şi audierea martorului asistent. Pentru lămurirea acestor aspecte, apreciază că se impune încuviințarea tuturor solicitărilor în probațiune întrucât toate se coroborează și au o logică”, se arată în Încheierea de ședință din data de 15 decembrie 2025.

Procuror: „Este exclusă orice imixtiune asupra probelor”

La data respectivă, procurorul de ședință a cerut respingerea audierii martorilor indicați de apărare cu privire la perchezițiile efectuate de anchetatori la imobilele lui Horațiu Potra:

„(…) Nu există, chiar și în ipotezele avansate de către apărare, nici o rațiune care să conducă la ideea nelegalității acestor procese-verbale de percheziție , în condițiile în care acestea poartă absolut toate mențiunile obligatorii prevăzute de lege pentru validitate, au fost întocmite de către organe de cercetare penală competente și au fost semnate și de către reprezentanții desemnați persoane de încredere la respectivele domicilii.

, în condițiile în care acestea poartă absolut toate mențiunile obligatorii prevăzute de lege pentru validitate, au fost întocmite de către organe de cercetare penală competente și au fost semnate și de către reprezentanții desemnați persoane de încredere la respectivele domicilii. De asemenea, apreciază că nu se justifică nici audierea martorilor cu privire la celelalte aspecte în condițiile în care bunurile ridicate la percheziție au fost sigilate, dată fiind periculozitatea lor au necesitat niște condiții speciale de transport, iar la desigilare avocații au fost prezenți, drept pentru care este exclusă orice imixtiune în acest interval a organelor de urmărire penală asupra probelor”, a arătat procurorul de ședință.

Ce a văzut judecătorul în imaginile video depuse de Horațiu Potra

Pe data de 22 decembrie 2025, Curtea de Apel București i-a admis lui Horațiu Potra doar cererea de audiere a martorului Nicolae Boieșean, care va fi citat pentru termenul din data de 21 ianuarie 2026.

El va da detalii cu privire la „persoana neautorizată” care apare în înregistrările video depuse la dosar de fostul mercenar.

În plus, judecătorul descrie ce a văzut în înregistrările respective:

„Referitor la audierea numitului (Potra Alexandru – n.r.), administrarea a două înregistrări video şi efectuarea unei adrese către IPJ Mediaș în legătură cu percheziţia efectuată la data de 09.12.2024 în municipiul Mediaș:

Se va încuviinţa depunerea la dosar a unui memory stick Hama USB 3.0. 64 GB, depus de către inculpatul (Potra Horațiu – n.r.) prin apărători aleşi.

Vizionând înregistrarea WhatsApp Video (…) (31 de secunde), se observă că persoana care filmează afirmă că doamna (…) a venit mascată, echipată de poliţie, nu vrea să se prezinte, să se legitimeze şi face parte la descindere . În imagini apar în prim-plan două persoane mascate cu însemnele «Poliția».

. În imagini apar în prim-plan două persoane mascate cu însemnele «Poliția». Vizionând înregistrarea WhatsApp Video (…) (1 minut), persoana care filmează afirmă că (….) pleacă, că aceasta nu face parte din poliţie şi că nu s-a legitimat. Se observă o persoană mascată cu însemnele «Poliția» care părăseşte locaţia. Aceasta s-a urcat într-un autoturism (…) cu nr. de înmatriculare (…).

Se observă o persoană mascată cu însemnele «Poliția» care părăseşte locaţia. Aceasta s-a urcat într-un autoturism (…) cu nr. de înmatriculare (…). De asemenea, s-a susţinut că organele de poliţie locală au fost sesizate la numărul 112, organele de poliţie s-au prezentat şi au luat o declaraţie domnului avocat (…).

Judecătorul de cameră preliminară apreciază că poate fi utilă cauzei emiterea unei adrese către Primăria Municipiului Mediaș – Direcţia Poliția Locală pentru a comunica dacă s-a solicitat organelor de poliţie deplasarea la adresa din municipiul Mediaș , str. (…) nr. 10, (…), jud. Sibiu, la data de 09.12.2024, în caz afirmativ urmând a fi înaintate înscrisurile întocmite şi constatările organelor de poliţie locală, fără a se mai impune audierea inculpatului (Potra Alexandru Cosmin – n.r.).

, str. (…) nr. 10, (…), jud. Sibiu, la data de 09.12.2024, în caz afirmativ urmând a fi înaintate înscrisurile întocmite şi constatările organelor de poliţie locală, fără a se mai impune audierea inculpatului (Potra Alexandru Cosmin – n.r.). Referitor la audierea martorilor (…) în legătură cu percheziţia efectuată la 26.02.2025 la adresa din municipiul Mediaș, str. (…), nr. 16, județul Sibiu.

În cuprinsul procesului-verbal aflat în volumul 13 al dosarului de urmărire penală se consemnează că la percheziţie au asistat (Potra Dorian – n.r.), frate al inculpatului, care a plecat de la efectuarea percheziţiei, (Potra Alexandru Cosmin – n.r.), nepot al inculpatului, care nu a pătruns pe proprietate şi Boieşean Nicolae, martor asistent.

Inculpatul invocă, prin avocaţi aleşi, că obiectele ridicate nu au fost prezentate martorului asistent, că nu i s-ar fi permis acestuia şi nici apărătorilor să fie prezenţi în anumite momente şi în toate încăperile iar martorul Boieşean Nicolae a dorit să formuleze obiecţiuni cu privire la faptul că nu a fost lăsat să vadă sacii cu bunuri ridicate la momentul la care s-a aplicat sigiliu şi nu a fost lăsat să îşi consemneze obiecţiunile.

În aceste condiţii, pentru lămurirea aspectelor invocate privind desfăşurarea percheziţiei, se impune numai audierea martorului asistent Boieşean Nicolae”, se arată în Încheierea de ședință din data de 22 decembrie 2025.

Potra plănuia „un atac care poate fi considerat de tip terorist”

Horațiu Potra și alți 20 de suveraniști au fost trimiși în judecată, pe 15 septembrie 2025, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale în legătură cu deplasarea lor la București pentru a semăna haos la protestul susținătorilor lui Călin Georgescu împotriva deciziei CCR de anulare a alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

În acest dosar, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la infracțiunile de care sunt acuzați Potra și oamenii lui. În plus, el este acuzat și de comunicarea de informații false, în formă continuată.

În esență, procurorii rețin în rechizitoriu următoarele:

„În dimineața zilei de 7 decembrie 2024, între orele 10.51 – 12.01, primul inculpat (Călin Georgescu – n.r.), fost candidat la respectivele alegeri, s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, jud. Ilfov, în incinta unui centru de echitație, în condiții de clandestinitate, cu cel de-al doilea inculpat (Horațiu Potra – n.r.), mercenar cu activitate în zone de conflict internațional și implicare în activități de recrutare și instruire paramilitară, de a cărui susținere s-a bucurat pe perioada derulării campaniei electorale precum și anterior, în scopul pregătirii acesteia.

pe raza localității Ciolpani, jud. Ilfov, în incinta unui centru de echitație, în condiții de clandestinitate, cu activitate în zone de conflict internațional și implicare în activități de recrutare și instruire paramilitară, de a cărui susținere s-a bucurat pe perioada derulării campaniei electorale precum și anterior, în scopul pregătirii acesteia. Cei doi inculpați au pus în discuție un plan conform căruia al doilea inculpat (Horațiu Potra – n.r.), împreună cu persoane din cercul său relațional , cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare în data de 8 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv , cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență.

, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, , cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență. Strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, notează procurorii.

Anchetatorii rețin că materialele pirotehnice cu care Horațiu Potra și oamenii lui au venit la București sunt din categoria F4, care la detonare generează unde de șoc puternice, fiind asemănătoare grenadelor de război.

Mercenarii lui Horațiu Potra ar fi urmărit, prin folosirea materialelor pirotehnice, să provoace panică la protestul din 8 decembrie 2024, atât în rândurile manifestanților, cât și în cele ale forțelor de ordine, astfel încât violențele dintre cele două tabere să escaladeze.

Dacă Horațiu Potra și grupul lui ar fi ajuns la protest, specialiștii consultați de procurori arată că aceștia ar fi putut executa „un atac care poate fi considerat de tip terorist”. De asemenea, acțiunile acestora ar fi avut ca efect propagarea revoltelor și decredibilizarea autorităților.

