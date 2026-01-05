Timothée Chalamet și Kylie Jenner au oferit un moment emoționant la Premiile Critics Choice 2026, actorul dedicându-și discursul de acceptare iubitei sale. După ce a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor pentru rolul său din filmul „Marty Supreme”, Chalamet a împărtășit recunoștința sa: „În final, vreau să mulțumesc partenerei mele de trei ani. Mulțumesc pentru fundația noastră”.

A urmat un moment plin de afecțiune, în care actorul a declarat „Te iubesc” și i-a mulțumit din suflet pentru sprijinul lui Jenner. Reacția vedetei, surprinsă de camerele de filmat, a fost la fel de emoționantă: ea a zâmbit și a răspuns cu „Te iubesc” pe buze, gestul fiind remarcat de public.

Kylie Jenner, elegantă alături de Timothée Chalamet

La eveniment, Kylie Jenner a atras toate privirile într-o rochie neagră cu inserții din dantelă, în timp ce Chalamet a impresionat printr-un costum elegant în dungi, accesorizat cu o cravată colorată. Premiul marchează primul trofeu Critics Choice câștigat de Chalamet, după patru nominalizări anterioare.

Cuplul, care e împreună din 2023, a devenit din ce în ce mai deschis în relația lor. În urmă cu ceva vreme, cei doi au sărbătorit un moment important, în timpul Festivalului Internațional de Film de la Palm Springs, unde Jenner i-a fost alături actorului. După ce aceasta a postat pe Instagram o fotografie într-o rochie portocalie Ludovic de Saint Sernin, Chalamet a reacționat cu mai multe emoji-uri cu inimioare portocalii, marcând prima interacțiune a lui pe rețelele sociale ale iubitei sale.

Timothée Chalamet, acceptat de familia ei

De asemenea, Kris Jenner, mama lui Kylie, și-a exprimat sprijinul public pentru relația lor. Kris a postat pe Instagram Stories pe 26 decembrie o fotografie cu o geacă roșie și albă „Marty Supreme”, etichetându-l pe Chalamet și descriind filmul drept „cel mai bun film vreodată”.

Pe 25 decembrie, Kris apăruse într-o altă fotografie purtând o geacă „Marty Supreme” neagră și albastră, iar Chalamet a fost inclus în sărbătorile de Crăciun ale familiei pentru prima dată. Numele său a fost chiar inscripționat pe casa de turtă dulce tradițională Kardashian-Jenner, alături de cele ale membrilor familiei.

