ANM a extins codurile de ninsori și viscol

Administrația Națională de Meteorologie a extins astăzi avertizările cod galben și portocaliu de vreme severă emise pentru mai bine de jumătate de țară.

„Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș. Se vor acumula 10-20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10-20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3-10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70-85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, a transmis ANM.

De asemenea, a fost menținut codul portocaliu pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara. „La altitudini de peste 1.400 de metri, stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 20-30 cm, iar rafalele de vânt vor atinge viteze de 80-90 km/h”, a declarat Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie, la Digi 24.

În restul țării, sunt așteptate precipitații sub toate formele: lapoviță, ploaie și ninsoare, chiar și în zonele joase. Stratul de zăpadă poate varia între 3 și 10 cm, iar vântul va sufla cu 50-70 km/h la altitudini joase și 70-85 km/h la altitudini mari.

Vremea se răcește în toată țara, de Bobotează

Începând de marți, 6 ianuarie, vremea se răcește în toată țara.

„Astăzi înregistrăm temperaturi maxime între -2 și 7 grade, iar minime între -4 și 8 grade Celsius, însă de mâine acestea vor fi mai apropiate de valorile normale pentru luna ianuarie, cu maxime între -5 și 5 grade Celsius și minime ce pot coborî sub -7 grade Celsius în depresiunile montane“, a explicat Elena Mateescu.

Meteorologii avertizează asupra riscului de depunere a poleiului, mai ales în zonele unde temperaturile la sol vor fi sub zero grade. „Precipitațiile mixte și temperaturile negative vor favoriza apariția poleiului, ceea ce reprezintă un pericol pentru cei aflați în trafic și pentru pietoni“, a adăugat directorul ANM.

Ninsorile și viscolul au lăsat mii de case fără curent electric

Ministerul Energiei a transmis că peste 17.500 de locuințe din județele Alba, Mureș și Sibiu rămân nealimentate cu energie electrică din cauza avariilor provocate de copaci prăbușiți peste rețele. Situația este rezultatul vântului puternic și al ninsorilor din ultimele zile.

Sâmbătă dimineața, aproape 95.000 de consumatori erau afectați, dar intervențiile echipelor au redus acest număr semnificativ.

Autoritățile avertizează că ploaia înghețată prognozată pentru orele următoare poate complica intervențiile de remediere la stâlpii de tensiune.

Meteorologii AccuWeather anticipează pentru București un ianuarie 2026 cu temperaturi variabile și fără episoade majore de ger. Conform specialiștilor ANM, vremea urmează să se răcească în majoritatea zonelor, iar în weekend sunt posibile ninsori și în sudul țării. Vezi și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 ianuarie – 1 februarie 2026.

Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV

Platforma Ghișeul.ro, unde românii își plătesc taxele și impozitele, este picată în continuare: „Este în permanentă actualizare"
Știri România 13:03
Platforma Ghișeul.ro, unde românii își plătesc taxele și impozitele, este picată în continuare: „Este în permanentă actualizare”
Horațiu Potra se agață de procedura penală pentru a obține nulitatea probelor. Avocații: „O persoană neautorizată a participat la percheziții"
Exclusiv
Știri România 11:00
Horațiu Potra se agață de procedura penală pentru a obține nulitatea probelor. Avocații: „O persoană neautorizată a participat la percheziții”
Din ce au ajuns să câștige bani gemenele de la Cheeky Girls la 43 de ani: „Oamenii ne întreabă care e secretul nostru"
Stiri Mondene 12:45
Din ce au ajuns să câștige bani gemenele de la Cheeky Girls la 43 de ani: „Oamenii ne întreabă care e secretul nostru”
Premiera „Desafio: Aventura" la PRO TV. Primele imagini cu concurenții în Thailanda și miza pusă în joc încă din întâia ediție
Stiri Mondene 12:06
Premiera „Desafio: Aventura” la PRO TV. Primele imagini cu concurenții în Thailanda și miza pusă în joc încă din întâia ediție
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
