Pentru 2026, lista oficială a zilelor libere legale rămâne neschimbată. Cu toate acestea, modul în care pică aceste zile în calendar face diferența între un an mai „norocos” sau mai puțin avantajos în ceea ce privește minivacanțele.

În România, anul calendaristic include o serie de sărbători legale, care ne oferă posibilitatea de a avea liber de la locul de muncă și de a petrece timp de calitate alături de familie și de prieteni, de a organiza scurte escapade, în țară ori în străinătate, sau de a participa la tradițiile românești.

Aceste zile nelucrătoare sunt legate, pe de-o parte, de marile sărbători creștin-ortodoxe, așa cum este Sărbătoarea Paștelui, care celebrează Învierea lui Iisus Hristos, Crăciunul, când se sărbătorește Nașterea Mântuitorului, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului, cu precizarea că aceste zile libere sunt acordate doar pentru calendarul ortodox.

Pe de altă parte, potrivit legislației naționale în vigoare liberele sunt asociate și unor evenimente importante din istoria țării noastre, cum ar fi Ziua Națională a României sau Ziua Unirii Principatelor Române. În pofida percepției generale, aceste zile libere nu sunt rezervate doar angajaților din sectorul public. Codul Muncii prevede în mod clar că aceste zile se acordă tuturor salariaților din România, indiferent dacă lucrează la stat sau în mediul privat.

Câte zile libere legale vom avea în 2026

Lista sărbătorilor legale nelucrătoare din Codul Muncii este fixă și conține 17 astfel de zile recunoscute ca libere în mod obișnuit. Anul viitor vine cu același număr generos de zile libere pentru angajații din România.

Dacă două sărbători legale cad în aceeași zi, salariatul beneficiază de o singură zi nelucrătoare, deci nu va primi două zile distincte pentru aceeași dată. Astfel se explică de ce, în 2026, dintre cele 17 sărbători legale recunoscute prin lege, rezultă 16 zile calendaristice libere distincte. Asta, pentru că, pe data de 1 iunie 2026, vom sărbători atât a doua zi de Rusalii, cât și Ziua Copilului.

Dintre liberele din anul următor, 11 vor pica în timpul săptămânii, în timp ce restul de cinci vor coincide cu zilele de week-end. Însă, chiar și așa, calendarul 2026 ne va permite să avem mai multe minivacanțe, mai ales în perioadele asociate cu Sărbătorile de iarnă, în perioada Paștelui, precum și la final de toamnă, după cum se menționează pe site-ul Zileliberelegale.ro.

Potrivit prevederilor Codului Muncii, angajatorii sunt obligați să stabilească programul concediilor de odihnă pentru anul 2026 până la data de 31 decembrie 2025. Astfel, managerii trebuie să transmită în avans calendarul cu concediile de odihnă pentru a permite organizarea și planificarea eficientă a activităților companiei în anul următor.

În 2026 am putea avea încă o zi liberă

Potrivit unui proiect de lege, în 2026, angajații din România ar putea beneficia de o nouă zi liberă, care are ca scop sprijinirea copiilor de către părinți în prima zi de școală. Proiectul legislativ, care a fost depus la Senat, prevede acordarea unei zile libere părinților pentru ca aceștia să-i poată însoți pe cei mici în prima zi a noului an școlar. Senatorul inițiator subliniază faptul că prezența părinților este importantă pentru o adaptare ușoară a copiilor la noul mediu și pentru ca aceștia să poată începe școala ori grădiniția într-un mod pozitiv.

De asemenea, după cum arată inițiatorul propunerii în expunerea de motive, această zi liberă ar rezolva dificultățile întâmpinate de părinți în obținerea unei învoiri de la angajator așa cum se întâmplă în prezent, mai ales că începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare. Proiectul va trebui adoptat de Senat și de Camera Deputaților, iar apoi promulgat de Președinte și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Începem noul an cu o minivacanță

Noul an va începe cu o perioadă extinsă de odihnă, asta pentru că zilele de 1 și 2 ianuarie, care vor pica joi și, respectiv vineri, sunt zile nelucrătoare, iar week-end-ul 3-4 ianuarie va prelungi intervalul de libere. De curând, guvernul a adăugat în lista sărbătorilor legale și datele de 6 ianuarie, când sărbătorim Boboteaza, și 7 ianuarie, când este prăznuit Sfântul Ioan Botezătorul.

Anul viitor, aceste două sărbători vor cădea marți și miercuri. Prin urmare, prin acordarea unei zile suplimentare de concediu pe 5 ianuarie, care cade într-o zi de luni, angajații din România vor putea să beneficieze de o minivacanță de șapte zile chiar la început de an.

Cât durează vacanța de iarnă a elevilor

Anul școlar 2025-2026 este organizat pe cinci module de cursuri, intercalate cu cinci perioade de vacanță, în conformitate cu sistemul modular implementat încă din anul școlar 2022-2023. Cel de-al doilea modul, care precede vacanța de iarnă, se va desfășura între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025, având o durată de aproximativ șapte săptămâni. Elevii din România vor intra, astfel, în vacanța de iarnă a doua zi, pe 20 decembrie. Perioada de odihnă va dura până inclusiv miercuri, 7 ianuarie 2026, și va număra 19 zile calendaristice.

Activitatea didactică va fi reluată pe 8 ianuarie 2026, odată cu începutul celui de-al treilea modul de învățare. Astfel, vacanța de iarnă din actualul an școlar va reprezenta cea mai extinsă perioadă de repaos pentru elevii și cadrele didactice din sistemul de învățământ preuniversitar. Vacanța „albă” din acest an școlar va include atât zilele de Crăciun și Anul Nou, cât și sărbătorile de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul, care sunt declarate zile libere prin Legea nr. 52/2023.

Cum îți planifici vacanțele în funcție de sărbătorile legale

Planificarea unui concediu poate fi mult mai avantajoasă dacă iei în calcul zilele libere stabilite prin Codul Muncii. Așa cum am văzut deja, calendarul sărbătorilor legale pentru anul 2026 oferă numeroase oportunități de a pune la punct detaliile unei minivacanțe prelungite prin combinarea zilelor libere cu week-end-urile și/sau cu câteva zile de concediu de odihnă plătit.

Spre exemplu, după cum am precizat anterior, începutul noului an va oferi o primă șansă de oprganizare a unei vacanțe de o săptămână. Iată cum vei putea face asta. Zilele de 1 și 2 ianuari, adică Anul Nou și a doua zi de An Nou, care sunt libere prin Codul Muncii, pică joi și vineri. Prin luarea unei zile de concediu suplimentară, fie pe 31 decembrie 2025 (miercuri), fie pe 5 ianuarie 2026 (luni), vei putea prelungi perioada de repaos într-o vacanță de cel puțin șapte zile, fără să consumi multe zile de concediu.

A doua perioadă din 2026 când vei putea beneficia de o minivacanță este legată de Paștele ortodox, care va fi sărbătorit anul viitor pe 12 aprilie (duminică) și 13 aprilie (luni). Dacă la acestea adaugi și ziua de 10 aprilie, adică Vinerea Mare, va rezulta un week-end prelungit de patru zile, nefolosind nici o zi din concediul de odihnă. Elevii vor avea și ei vacanța de primăvară între 4 și 14 aprilie, potrivit structurii anului de învățământ aprobat de Ministerul Educației.

2026 marchează o coincidență rar întâlnită

După nici trei săptămâni, pe 1 mai, va fi Ziua Muncii, care va cădea într-o zi de vineri, iar asta înseamnă un alt week-end prelungit, numai bun pentru o escapadă de trei zile. La final de mai vor fi Rusaliile, pe care le vom sărbători duminică, pe 31 mai, și luni, pe 1 iunie. Anul viitor oferă o coincidență rară, și anume a doua zi de Rusalii se va suprapune peste Ziua Internațională a Copilului. Și această perioadă oferă oportunitatea unui alt week-end extins, în care poți evada pentru o excursie de trei zile, în țară sau peste hotare.

Pe perioada verii, pe 15 august, prăznuim Adormirea Maicii Domnului, care va pica într-o sâmbătă. Aceasta poate fi combinată cu o zi-două de concediu suplimentar pentru a crea o minivacanță de 4-5 zile în care să te bucuri de plajă și mare.

Toamna și iarna aduc, de asemenea, oportunități excelente pentru minivacanțe. Ziua Sfântului Andrei (30 noiembrie) va pica într-o luni, iar Ziua Națională a României (1 decembrie) va pica marți, ceea ce îți va permite planificarea unui city-break sau a unui sejur mai lung combinând aceste zile cu week-end-ul de dinainte. De asemenea, zilele de Crăciun (25 și 26 decembrie) pică vineri și sâmbătă, oferind din nou posibilitatea de a combina câteva zile libere pentru un scurt sejur.

Cum arată calendarul zilelor libere legale din 2026

Pentru anul 2026, zilele libere stabilite prin lege vor fi în număr de 16. Iată care vor fi acestea și în ce zile vor pica:

Joi, 1 ianuarie – Anul Nou

Vineri, 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou

Marți, 6 ianuarie – Sărbătoarea de Bobotează

Miercuri, 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

Sâmbătă, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

Vineri, 10 aprilie – Vinerea Marea Sărbătorii de Paște

Duminică, 12 aprilie – Sărbătoarea Paștelui Ortodox

Luni, 13 aprilie – A doua zi de Paște

Vineri, 1 mai – Ziua Muncii

Duminică, 31 mai – Sărbătoarea Rusaliilor

Luni, 1 iunie – A doua zi de Rusalii sau Lunea după Rusalii și Ziua Copilului

Sâmbătă, 15 august – Adormirea Maicii Domnului

Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei

Marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României

Vineri, 25 decembrie – Prima zi de Crăciun

Sâmbătă, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun.

