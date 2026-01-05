Scopul măsurii, care apare în legea pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, este de a recompensa loialitatea față de sistemul de pensii.

Punctele de stabilitate acordate în 2026 reprezintă un bonus adăugat la calculul pensiei, destinat românilor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani.

Acestea se adaugă la punctajul anual standard, care este calculat pe baza veniturilor, crescând astfel valoarea totală a pensiei.

Valoarea punctului de referință (VPR) stabilită la 81 de lei rămâne neschimbată din 2024, fiind multiplicată cu numărul total de puncte acumulate.

Cum se calculează punctele de stabilitate în 2026

Conform noii legislații, punctele de stabilitate sunt acordate progresiv, precizează Casa de Pensii:

0,50 puncte pentru fiecare an de contribuție între 25 și 30 de ani (0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi)

0,75 puncte pentru fiecare an între 30 și 35 de ani (0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi)

1 punct pentru fiecare an de contribuție peste 35 de ani (0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi).

Exemple concrete de calcul ale pensiei cu puncte de stabilitate

Iată mai jos, câteva exemple clare făcute de Adevărul.ro, pentru a înțelege impactul acestei măsuri asupra pensiilor românilor în 2026.

De exemplu, un pensionar român care a lucrat 27 de ani, acumulând doi ani peste limita minimă de 25 de ani, va beneficia de un supliment de 81 de lei lunar la pensie.

În schimb, un român cu o vechime de 35 de ani va primi un plus de 506 lei pe lună, determinat de acumularea a 6,25 de puncte de stabilitate (2,5 puncte pentru anii între 25 și 30 și 3,75 puncte pentru anii între 30 și 35).

Cei mai avantajați sunt pensionarii români care au muncit peste 45 de ani. Un exemplu arată că aceștia pot primi suplimentar 810 lei față de cei cu 35 de ani vechime, ceea ce ar duce la o pensie majorată cu 1.316 lei.

Pensionarii români care beneficiază cel mai mult de punctele de stabilitate în 2026

În baza datelor furnizate de ministrul muncii, aproximativ două milioane de pensionari români au o vechime cuprinsă între 25 și 35 de ani.

În plus, peste un milion de persoane au muncit între 35 și 41 de ani, iar câteva zeci de mii au depășit pragul de 45 de ani de muncă.

Această inițiativă legislativă are ca scop recunoașterea contribuției lor îndelungate la sistemul public de pensii și acordarea unui sprijin financiar suplimentar.

