„Fiecare persoană va primi câte un milion de tomani (6,84 de euro) de persoană pe lună, care va fi creditată pe contul său timp de patru luni”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani, la televiziunea de stat.

Potrivit lui Mohajerani, acest ajutor va fi acordat începând din 10 ianuarie pentru a „reduce presiunea economică asupra populației”.

Salariul mediu în Iran, o țară cu 86 de milioane de locuitori, este de aproximativ 170 de euro pe lună, iar salariul minim este de aproximativ 85 de euro pe lună.

Mișcarea de contestare a început pe 28 decembrie la Teheran, unde numeroși comercianți și-au închis magazinele în semn de protest față de hiperinflație și gravele probleme economice ale țării. Între timp, nemulțumirile economice s-au extins la revendicări politice, iar liderul suprem Ali Khamenei ar intenționa să fugă în Rusia.

Protestele au cuprins până acum 40 de orașe în 23 din cele 31 de provincii ale Iranului. Este vorba despre cele mai importante manifestații de la cele care au zguduit Iranul în 2022, după moartea în detenţie a tinerei Mahsa Amini, arestată de așa-zisa poliție a moravurilor sub acuzația că a încălcat codul vestimentar impus iraniencelor.

Promisiunea din Iran aduce aminte de cea a dictatorului Nicolae Ceaușescu, care a anunțat majorarea retribuţiei minime de la 2.000 de lei la 2.200 de lei, a pensiilor minime de la 800 la 900 de lei, a pensiei de urmaş cu 100 de lei și a ajutorului social de la 500 de lei la 800 de lei începând cu 1 ianuarie 1990. Ceaușescu a făcut această promisiune în ultimul său discurs, ținut de la balconul Comitetului Central după ce s-a întors din Iran.

