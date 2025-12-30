De ce nu se spală rufe în zilele de sărbătoare

În cultura românească, sărbătorile au ocupat întotdeauna un loc foarte important, atât ca momente de celebrare religioasă, cât și ca tradiții cu încărcătură socială și culturală. De-a lungul timpului, tradițiile și superstițiile legate de sărbătorile importante au fost transmise din generație în generație. Una dintre aceste tradiții, cunoscută pe scară largă în satele și orașele din România, este interdicția spălatului rufelor în zilele de sărbătoare.

În trecut, aceste reguli erau respectate cu strictețe. Ritmul vieții din comunități era de multe ori stabilit de calendarul bisericesc, iar activitățile gospodărești erau adaptate după el.

Interdicția spălatului rufelor de sărbători își are originea în realitățile practice ale vieții tradiționale. Spălatul rufelor era o muncă extrem de solicitantă pe vremuri, apa trebuia cărată de la fântână, încălzită pe foc, rufele frecate manual, clătite, stoarse și întinse la uscat. Acesta era un proces care dura ore întregi și necesita efort fizic considerabil. Într-o perioadă în care sărbătoarea era și o pauză necesară după zile întregi de muncă agricolă sau domestică, era logic ca astfel de activități să fie interzise sau descurajate.

Odată cu apariția tehnologiei, cu modernizarea din ultimele decenii, lucrurile s-au mai schimbat. Mașina de spălat automată, uscătoarele electrice, programul aglomerat al vieții moderne și desprinderea de munca fizică din gospodărie au făcut ca interdicțiile legate de activitățile casnice să fie mai flexibile. Cu toate acestea, în multe familii, regula de a nu spăla rufe de sărbători rămâne valabilă, fie din convingere religioasă, fie din respect pentru tradiție, fie pur și simplu dintr-un reflex cultural adânc înrădăcinat.

Este păcat să speli în zilele de sărbătoare?

Biserica nu menționează în mod explicit spălatul rufelor ca fiind un păcat în sine, dar pune accent pe abținerea de la munca intensă și de la activitățile care distrag atenția de la esența spirituală a zilei.

Ideea că este păcat să speli în zilele de sărbătoare vine din interpretarea populară a poruncii a patra din Decalog: „Adu-ți aminte de ziua odihnei, că să o sfințești. Lucrează șase zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău; să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o”.

Această poruncă a fost înțeleasă ca o interdicție asupra muncilor gospodărești, mai ales a celor grele, repetate sau care puteau fi amânate fără consecințe imediate. Spălatul rufelor era considerat o activitate nepotrivită pentru că făcea parte din munca domestică obișnuită, se făcea cu mult efort, iar sărbătoarea trebuia să fie un timp al rugăciunii, al participării la slujbă, al odihnei și al comuniunii familiale.

Când se spală rufe după Crăciun

Zilele însemnate cu cruce roșie în calendar sunt considerate sărbători importante și creștinii sunt îndemnați să fie respectuoși cu aceste zile. Potrivit tradiției, treburile casnice nu sunt permise decât după încheierea sărbătorilor religioase.

Astfel, rufele se pot spăla după Crăciun, începând cu 28 decembrie, cu condiția să nu pice într-o zi de duminică, așa cum a fost cazul în 2025. Următoarele zile în care se pot spăla rufe sunt 29, 30 și 31 decembrie, care sunt considerate zile obișnuite.

În tradiția populară, acestea sunt zilele în care gospodinele recuperează treburile amânate, pregătesc casa pentru Anul Nou și spală hainele folosite la mesele festive. Pe 31 decembrie, în Ajunul Anului Nou, în majoritatea zonelor din România, se recomandă ca rufele să fie spălate dimineața, iar seara să fie dedicată pregătirilor simbolice pentru petrecerea de Revelion.

Boboteaza, sărbătoarea sfințirii apelor

Boboteaza, sărbătorită pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante sărbători religioase. Denumirea este Epifania Domnului sau Teofania, ceea ce înseamnă „Arătarea lui Dumnezeu”. Această zi amintește de botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan, botez săvârșit de Sfântul Ioan Botezătorul. Acestea este un moment în care Sfânta Treime (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) s-a manifestat pentru prima dată în mod explicit.

Un aspect central al sărbătorii este sfințirea și purificarea apei, un ritual încărcat de semnificații spirituale și simbolice.

Prin botezul lui Iisus, apa, un element esențial al vieții, este sfințită și purificată, devenind simbol al curățirii păcatelor. Boboteaza confirmă încă o dată rolul apei în viața spirituală, ca mijloc de purificare și renaștere, folosită în sacramentul botezului creștin.

Ritualul sfințirii apei (Aghiasma)

Unul dintre cele mai importante momente ale Bobotezei este slujba de sfințire a apei, cunoscută sub numele de Sfințirea Mare a Apei (Aghiasma Mare). Aceasta are loc fie în biserică, fie în aer liber, lângă o sursă de apă naturală (râu, lac, mare).

Preoții și credincioșii merg într-o procesiune solemnă către sursa de apă. Este adesea însoțită de cântări religioase și icoane ale Botezului Domnului. Se rostesc rugăciuni speciale pentru ca apa să fie binecuvântată și să devină purtătoare de har divin. Apa este invocată ca mijloc de purificare a trupului și sufletului, dar și a naturii înconjurătoare.

Preotul aruncă o cruce în apă, simbolizând coborârea lui Hristos în râul Iordan. În unele locuri, tinerii sar în apă pentru a recupera crucea, considerându-se că cel care o aduce înapoi va avea parte de binecuvântare și noroc pe parcursul anului.

Aghiasma Mare este oferită credincioșilor pentru a o lua acasă. Se crede că aceasta are puteri de vindecare și protecție împotriva răului.

Boboteaza și ritualul purificării apei sunt momente de profundă semnificație spirituală în creștinismul ortodox. Apa binecuvântată devine simbolul curățeniei sufletești și al harului divin, un element central în relația dintre Dumnezeu, natură și om. Prin acest ritual, credincioșii își reafirmă legătura cu Dumnezeu și recunosc importanța purificării spirituale în viața de zi cu zi.

Când se spală rufe după Revelion

În tradiția românească și creștină ortodoxă, există credința că rufele nu trebuie spălate între Anul Nou (Revelion) și Bobotează (6 ianuarie) și nici până după sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie).

Intervalul dintre Anul Nou și Bobotează este considerat o perioadă de mare însemnătate religioasă. Este momentul când se sărbătorește Teofania, iar zilele sunt marcate de pregătiri spirituale și liturgice.

Chiar dacă în prezent multe dintre vechile interdicții gospodărești s-au mai estompat, în mediul rural și în familiile atașate de tradiții, credința că nu e bine să speli rufe în acest interval încă se păstrează.

La Bobotează, apa capătă o semnificație sacră prin ritualul sfințirii apei folosită pentru binecuvântarea caselor, oamenilor și a naturii. În tradiția populară, apa folosită pentru spălat rufe între Anul Nou și Bobotează ar putea fi considerată „murdărită”, deoarece poate interfera simbolic cu procesul de sfințire și purificare. De asemenea, se consideră că ar fi un semn de lipsă de respect pentru această apă binecuvântată.

Conform superstițiilor, spălatul rufelor în această perioadă poate atrage ghinion, necazuri sau chiar boli. Se crede că spălatul rufelor ar putea „spurca” apa curată și ar aduce nenorociri în familie. În unele regiuni, se consideră că spălarea rufelor între Anul Nou și Bobotează ar putea duce la pagube materiale sau spirituale, deoarece anul trebuie început cu liniște și curățenie sufletească, nu cu muncă fizică. Așadar, potrivit tradiției, prima zi din calendar când se spală rufe după Revelion sau Anul Nou este 8 ianuarie.

Chiar dacă astăzi mașina de spălat a transformat totul într-un proces simplu și lipsit de efort, sensul tradiției a rămas același. Astfel, până când apele sunt sfințite, omul așteaptă, păstrează, se roagă și nu „tulbură” simbolic curgerea lucrurilor care abia se așază pentru noul an.

Sursă foto – Shutterstock.com

Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Știri România 12:07
Știri România 12:07
Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Știri România 11:33
Știri România 11:33
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vis-a-vis de situația politică actuală din România"
Stiri Mondene 12:24
Stiri Mondene 12:24
Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vis-a-vis de situația politică actuală din România”
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte"
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte”
Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune"
Politică 07:03
Politică 07:03
Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune”
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent"
Politică 29 dec.
Politică 29 dec.
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
