Conform mai multor surse internaționale, acest atac asupra regimului de la Caracas – nerecunoscut de SUA și UE (inclusiv de România), atac executat cu mare precizie de forțele armate americane, ar putea fi văzut și în paradigma înțelegerii dintre SUA și Federația Rusă din Alaska (din august 2025). Mai precis, ar putea semnala o împărțire a unor sfere de influență între prima superputere a lumii, SUA și marea putere militară, Federația Rusă (vulnerabilă economic și prinsă în capcana strategică a războiului din Ucraina), în ideea contracarării de către SUA a ascensiunii celei de-a doua superputeri a lumii, China.

Cu doar câteva zile înainte de această demonstrație de forță a SUA, în data de 22.12.2025, președintele României, dl Nicușor Dan, dăduse un interviu în Politico, intitulat „Economics beat morals in Trumps new world”. Dl Dan spune acolo că „lumea s-a schimbat, în sensul unei mutări de la un anumit mod moral de a face lucrurile la un mod pragmatic și economic de a face lucrurile”. Dl Dan mai declara că „ar fi o problemă dacă SUA ar încerca să influențeze politica din țări UE într-un mod nedemocratic”, de exemplu plătind media din țări europene, „așa cum face Rusia”. Dl. Dan adaugă la declarațiile sale că „Europa și SUA sunt aliați naturali pentru că împărtășesc mai multe valori decât alte regiuni ale lumii” și că dumnealui crede că „un parteneriat potrivit va fi posibil pe termen mediu” dar, pentru moment, am fi „într-un fel de perioadă de tranziție în care trebuie să ne înțelegem mai bine unii pe alții”

Politico precizează clar că relațiile cu SUA sunt „critice” pentru România, având în vedere poziția sa geografică, la granița estică a UE și cu o lungă graniță cu Ucraina. Autorul articolului, Tim Ross, mai adăuga și că „evaluarea francă a lui Dan descoperă dimensiunea pagubei care a fost făcută relației transatlantice în acest an. Trump a injectat pericol în toate aspectele alianței Vestului, chiar și prin restaurarea relațiilor cu conducătorul Rusiei, Vladimir Putin”. Oricine nu este analfabet funcțional (adică majoritatea largă a poporului român) poate înțelege că dl Dan a intrat cu bună știință într-un joc al publicației Politico de a critica actuala administrație de la Casa Albă

Față de „realitățile reale” de mai sus (am folosit expresia patentată de dl Dan în postarea sa de pe Facebook din 31.12.2025), se ridică, cel puțin, următoarele probleme:

– mandatul constituțional/legal pe care dl Dan are impresia că-l are, ca președinte al României, să se poziționeze contra SUA,

– moralitatea poziției dl Dan (de care face caz în Politico),

– riscurile, fără precedent în ultimii ani, la care România poate fi expusă în prezentul context internațional. 

Ca să scutim cititorii grăbiți de efortul de documentare, oferim câteva concluzii ale studierii câtorva informații publice relevante:

1. În calitatea sa de reprezentant al statului român (conform art. 80 din Constituție), dl Dan ar fi trebuit să consulte Guvernul într-o problemă de asemenea importanță (poziționarea publică a României față de SUA), conform art. 86 din Constituție și ar fi putut lua parte la (și ar fi condus) ședința Guvernului în care să se dezbată o asemenea problemă de interes național privind politica externă și apărarea țării, conform art. 87 din Constituție. În plus, dl Dan ar fi putut adresa Parlamentului un mesaj cu privire la o problemă politică a națiunii române de asemenea importanță (conform art. 88 din Constituție). Dacă aceste demersuri politice și juridice nu au avut loc, dl Dan s-ar putea trezi pe dinafara Constituției.

2. Nu am găsit nici pe site-ul nicusordan.ro (al dlui Dan) nici pe cel oficial presidency.ro (al Președinției României) informația clară, completă și deplin transparentă despre finanțarea ultimelor două campanii electorale ale dlui Dan (2024 la Primăria Generală a Bucureștiului și 2025 la Președinția României), profitul personal cu care s-a ales după restituirea împrumuturilor și ce a făcut concret cu acest profit, rămas din banii publici și ai donatorilor privați (a declarat că urma să facă niște donații). Doar niște informații parțiale, trunchiate și insuficient de clare au fost oferite de dumnealui într-o conferință de presă și în declarațiile de avere. Față de aceste „realități reale”, dl Dan nu pare să aibă nici îndreptățirea morală de a comenta, din funcția de președinte al României (deci nu ca simplu ONG-ist), moralitatea acțiunilor politice ale SUA (sub actuala administrație sau alta)

3. Dacă este adevărat ce sugerează mai mulți comentatori de politică internațională, respectiv că, în întâlnirea la cel mai înalt nivel din Alaska și în alte asemenea dialoguri între cele două țări, SUA și Federația Rusă ar fi convenit ceva legat de zona Mării Negre, este (cel puțin teoretic) posibil ca România să aibă o problemă semnificativă de siguranță națională. Personal, nu cred în teoria unei abandonări a României de către SUA într-o zonă gri, la dispoziția Rusiei. Cred mai degrabă într-o eventuală silă și săturare a Americii de a compensa prin eforturi proprii (din banii contribuabililor americani) faptul că elita politică a României este, în majoritatea ei, prea incompetentă și prea coruptă, în relația cu Federația Rusă (și nu numai). Adică, dacă noi nu facem ce ține de noi (așa cum fac alte țări mari de pe flancul estic al NATO, respectiv Polonia și Finlanda), de ce SUA ar face în locul nostru? Cred că americanii încă sunt dispuși să ne ajute, dacă noi ne ajutăm pe noi înșine în primul rând (așa cum fac cu Polonia, de exemplu).

Fix în aceste zile, propaganda AUR se laudă cu o vizită în SUA a jupuitorului de oameni și agresor sexual de scroafe (conform propriilor declarații publice), George Simion. Oare dl Dan are vreun joc în tandem cu dl Simion (cum a părut în anumite momente ciudate în luna mai 2025, între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale)? Adică ne paște vreo cooptare la guvernare a AUR, dacă aceștia se vor poziționa ca singura forță politică semnificativă din Parlament pro-SUA? Să nu uităm că acum doar câteva săptămâni, în decembrie 2025, AUR a votat în Parlament de partea opiniei dlui Dan în subiectul reexaminării așa-zisei „Legi Vexler”!

În final, o întrebare retorică: liderii majorității parlamentare actuale, dnii Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, or avea vreo părere față de „realitățile reale” ale acestor opinii/gesturi politice ale președintelui Nicușor Dan? Sau vreo apăsare din partea propriilor conștiințe, având în vedere responsabilitatea constituțională pe care o au față de România? Adică măcar vreo întrebare publică au de formulat către președintele României, pe acest subiect vital pentru siguranța României și a românilor care trăiesc pe teritoriul patriei noastre?!

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Unica.ro
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Elle.ro
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
gsp
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
GSP.RO
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Platforma Ghișeul.ro, unde românii își plătesc taxele și impozitele, este picată în continuare: „Este în permanentă actualizare”
Știri România 13:03
Platforma Ghișeul.ro, unde românii își plătesc taxele și impozitele, este picată în continuare: „Este în permanentă actualizare”
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
Știri România 11:24
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
Parteneri
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Adevarul.ro
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Elle.ro
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cum s-a fotografiat Antonia alături de fiica ei, Maya. Artista e în vacanță cu toată familia
Stiri Mondene 13:10
Cum s-a fotografiat Antonia alături de fiica ei, Maya. Artista e în vacanță cu toată familia
Din ce au ajuns să câștige bani gemenele de la Cheeky Girls la 43 de ani: „Oamenii ne întreabă care e secretul nostru”
Stiri Mondene 12:45
Din ce au ajuns să câștige bani gemenele de la Cheeky Girls la 43 de ani: „Oamenii ne întreabă care e secretul nostru”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
ObservatorNews.ro
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
GSP.ro
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
Parteneri
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Mediafax.ro
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
KanalD.ro
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York