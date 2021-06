Nașii celor doi sunt Monica Davidescu și Aurelian Temișan, care s-au abținut până acum, în a face declarații despre cei doi. Acum, actrița a făcut primele declarații și a recunoscut că ea și soțul ei au încercat să salveze căsnicia finilor.

„Când am înţeles că finii noştri au apucat pe o anumită pantă am încercat, cum am ştiut noi mai bine, eu şi Aurelian, să aplanăm conflictele.

Din păcate, nu a fost posibil, fiindcă au ţinut la convingerile lor, iar rezultatul e cel cunoscut şi azi, o separare a celor doi.

Nu poţi decât să regreţi și să te întrebi dacă nu cumva ai fi putut face mai mult decât ai făcut!, a mai precizat cunoscuta actriţă”, a povestit pentru playtech.ro soția lui Aurelian Temișan.

