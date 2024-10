„Cred că este omul fără de care nu aș putea să trăiesc. Am fost, suntem și cred că vom fi mereu echipă, ne susținem pe toate planurile. Ne spunem și lucrurile mai puțin plăcute, asta este foarte mișto la relația noastră. Ne spunem absolut orice, lucruri care, probabil, ar fi delicat de discutat cu oricine, noi le discutăm, le punem pe masă. Se muncește foarte mult la această relație, ne dorim să fim ok. Este ca o relație între un bărbat și o femeie. Da, la ea este mai greu, pentru că mai are și un soț, acum se împarte la doi”, a declarat Monica Odagiu pentru Spynews.ro.

Monica recunoaște că în ultima perioadă nu au mai apărut conflicte între ea și Ana, însă, atunci când acestea apar, situația este una complicată.

„Ne certăm din ce în ce mai rar. Dar la noi când ne certăm cade casa. Adică, urlete, aruncăm cu chestii prin casă. Eu mai țin la supărare, ea vine spre mine, de cele mai multe ori. Acum, pentru că m-am făcut și eu mai mare, nu mai sunt atât de orgolioasă, mă las mai ușor.

Dacă o întrebați pe ea, va spune că, deși eu sunt sora mai mică, eu sunt cea mai a naibii. Și, așa e!”, a mai adăugat artista pentru sursa citată.

Cu timpul, Monica și Ana au reușit să se echilibreze, s-au maturizat și privesc lucrurile altfel, motiv pentru care reușesc în continuare să facă o echipă pe cinste, în orice situație.

„Am fost super răsfățată, probabil și de acolo pleacă anumite porniri. Acum, mi se pare că am ajuns într-o zonă foarte echilibrată, eu cu sora mea și că nu mai este loc de răsfăț, de fițe, ne completăm. Suntem o echipă foarte mișto și îmi doresc ca toți frații, surorile, să aibă parte de acest lucru, să ajungă la acest echilibru. E foarte important să ai pe cineva pe lume care să te susțină la modul acesta”, a mai spus Monica Odagiu.

