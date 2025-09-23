Alina Ceușan se pregătește să își creștineze fetița în curând. Decizia de a organiza botezul după ce micuța a împlinit mai bine de un an vine după o perioadă încărcată pentru vedetă, care s-a mutat cu familia de la Cluj la București.

Botezatul fetiței Alinei Ceușan

Astfel, când ceremonia va avea loc, micuța Perla va fi deja trecută de vârsta de un an. Alina a reamintit că și fiul ei, Rock, a fost botezat mai târziu, la 9 luni, din cauza restricțiilor din perioada pandemiei. Deși își dorea ca în cazul celui de-al doilea copil să organizeze botezul după doar câteva luni de la naștere, lucrurile nu au ieșit conform planului.

Motivul a fost faptul că, în acea perioadă, se afla în plin proces de mutare în București împreună cu cei doi copii. „La Perla am vrut inițial să fac foarte rapid, la 2-3 luni cum e tradițional, însă tocmai atunci mă mutasem în București, doar eu cu cei mici, nu eram la casa noastră, pur și simplu am simțit că nu mă puteam focusa pe un eveniment atât de important”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.

Recent, influencerița și-a informat comunitatea online că botezul fiicei sale este programat pentru sâmbătă. Evenimentul va fi unul restrâns, cu aproximativ 60 de invitați. Deși își imagina inițial o petrecere de vară, în aer liber, pe o terasă, planul s-a schimbat.

De data aceasta, botezul va fi celebrat la un restaurant din Capitală, un loc drag Alinei Ceușan. Dacă la început își dorea o petrecere mai mare, ulterior a ales să transforme momentul într-o întâlnire intimă, alături de apropiați. „Am ajuns la concluzia asta, în ideea în care noi, inițial am spus: Noi la Perla facem un party mare (…) Am ajuns la un dinner party, micuț, restrâns”, a povestit Alina Ceușan.

Alina Ceușan, căsătorie fericită cu Raul Tișa

Chiar dacă sunt părinți, cei doi nu își neglijează relația de cuplu. Pe rețelele de socializare, Alina Ceușan a rupt tăcerea și a dezvăluit cum își menține relația cu Raul Tișa. Au unele weekenduri în care petrec timp doar ei doi, așa cum vedeta le sfătuiește și pe urmăritoarele lor să facă cu partenerii lor pentru un mariaj sănătos.

„Făcând din weekendurile noastre de întâlniri un lucru nenegociabil – o escapadă pe rând. Calitatea de părinte este frumoasă, dar este ușor să uităm cine eram înainte de nopțile nedormite, negocierile pentru gustări și listele interminabile de lucruri de făcut.

O escapadă, chiar și pentru puțin timp, ne reamintește că „noi” încă mai contează. Să râdem, să ne facem planuri, să visăm, să ne reconectăm – toate acestea ne fac parteneri și părinți mai buni. Dacă ați așteptat „momentul potrivit” pentru a lua acea pauză, considerați că acesta este semnul vostru. Dați prioritate iubirii voastre – merită”, a transmis Alina Ceușan.