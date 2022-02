Timp de aproximativ 10 ani, Andreea Marin a prezentat la TVR emisiunea „Surprize, surprize”, unul dintre cele mai urmărite proiecte de televiziune din România. Vedeta a renunțat la show, deoarece s-a concentrat la viața personală, a devenit mamă și și-a dorit să aibă timp pentru fiica ei, Violeta.

„Am trăit pe picioarele mele când «Surprizele» nu au mai fost și asta pentru că am născut-o pe fiica mea, până în luna a opta am fost pe scenă. Nu m-am întors, deși Valeriu Lazarov a venit la mine acasă, îmi amintesc, dragul de el, și mi-a zis: Stai cât vrei, dar înțelege că «Surprize, surprize» nu merge înainte fără tine, nu se poate. Ești mult prea legată de acest brand și dacă am încerca cu altcineva, n-ar merge”, a explicat vedeta. Întrebată de Mihai Morar dacă știa că nu se va mai întoarce pe post după ce va naște, Andreea Marin a spus că da.

„Era o decizie pe care mi-am asumat-o de când am aflat că sunt însărcinată. Mi-am dorit atât de mult acest copil încât mi-am plănuit treaba asta, mi-am plănuit să stau până în luna a opta, astfel încât să termin și ultimul sezon din acel an pentru a nu lăsa fără salariu oamenii din echipa mea, erau zeci, aproape 100 dacă îmi aduc bine aminte”, a mai declarat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Vedeta știa foarte bine care era planul ei înainte de a naște, dar nu și ce va face după. Cu toate acestea, Andreea Marin s-a ambiționat și a avut un proiect de succes din care a câștigat bani frumoși. A scris cartea „Prețuiește viața”. „Nu aveam un plan și după. Nu aveam un plan, eram atât de ancorată în ceea ce voiam să fac pentru copilul meu încât mi-am zis: Sunt descurcăreață, văd eu ce fac după.

După am început să scriu proiecte. Aveam firma mea deja, încă din a doua lună a vieții fiicei mele, o țineam pe picioare, stăteam pe pat, și mai sus aveam laptopul. Așa am scris cartea «Prețuiește viața», care a fost primul proiect de după nașterea fetiței mele. A fost un proiect care a fost și financiar foarte avantajos.

Am găsit sponsori mulți pentru cartea mea, am câștigat foarte bine cu acea carte. M-am și mirat, nu știam genul acesta de bussiness, dar le înveți pe toate. Am câștigat mult mai bine decât în televiziune. Era și foarte așteptat momentul. Renunțasem la Surprize și oamenii nu mă mai găseau nicăieri. La vremea aceea nu aveam blog, nu exista Facebook, internet, nu aveam nimic. Oamenii au încercat să mă caute, prietena mea a insistat să fac un blog. Am făcut atunci un blog care a explodat, apoi am făcut cont de Facebook, dar eu nu aveam timp să stau să postez, nici nu îmi era capul la asta. Eu voiam să fiu cu copil meu”, a povestit vedeta.

„Pot să spun că după nașterea fiicei mele am luat-o din nou de la zero. Nu am mai făcut ce făceam înainte. Pur și simplu au început eu însămi să scriu proiecte, ceea ce nu făcusem înainte. Nu făcusem pentru că nu aveam timp. Eu și de asta am renunțat la Surprize. Eu eram director de program, asta însemna că manageriam tot la acel program și eram și promotorul, eram și directorul de promovare al întregii companii.

Când am renunțat, am avut timpul să pun alte idei în practică. Eu nu aveam timp nici să gândesc. De luni până duminică se lucra non-stop la ceea ce făceam. Apoi am început să scriu propriile proiecte. Nu a fost ușor”, a mai declarat Andreea Marin.

