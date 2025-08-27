Chiar dacă publicul a făcut cunoștință în această vară cu nume precum Andrei Vasile (Andrew), George Ivănescu (Jaguarul), Cătălin Brînză, Andreea Aurică (Andrușca) sau Mattia Carnessali, unii dintre aceștia se știau deja încă dinainte să ajungă la Insula Iubirii 2025.

Andrei Vasile se cunoștea cu foarte multe ispite

Într-un interviu pe care l-a acordat în exclusivitate pentru Libertatea, Andrei Vasile (Andrew) a precizat că se cunoștea cu foarte multe ispite.

„Am încercat să aduc ceva nou, am încercat să fiu eu și am și avut o reputație destul de bad boy, ca să zic așa, pentru că m-au recunoscut câteva ispite la prezentare, m-au salutat și am interacționat și cu Radu Vâlcan, cine pe cine știe… Dar cine nu-l știe pe Andrew? Pe Naba Salem o știu de la petreceri, pe Teodora Racoș o știu din Londra, pe Mattia Carnessali îl știu de la petreceri, în viața de tehno, pe Liviu Trif la fel, Pe Cătălin Brînză îl știu din Londra… Cred că s-au uitat în lista mea de friends și au dat… Nu-mi venea să cred! Pe Nicoleta Balint iar o știam. Foarte multe persoane…”, a spus Andrei Vasile (Andrew).

Întrebat cum s-a simțit în show-ul de la Antena 1, ispita masculină ne-a dezvăluit că a fost o presiune foarte mare pe umerii lui, pentru că avea o reputație de bad boy. Iar în aceeași situație s-a aflat și Liviu Trif!

„Andrew” și Liviu Trif, reputație de bad boys

„Am avut foarte multă presiune, eu și cu Liviu Trif. Avem așa reputația asta… El este de la Cluj, eu de la Timișoara, de… cum zice el: party boy. Și toată lumea efectiv mă întreabă câte fete am avut. Nu la asta se rezumă emisiunea. Nu înțeleg! Toată lumea pune presiune. Am intrat în emisiune clar cu gândul că vreau să… Realitatea este că voiam să despart un cuplu. După care am realizat, cunoscându-i, ce aiurea este ceea ce facem, când vezi cât suferă.

E greu să dai un sfat real și, totuși, nu foarte real, că anumite lucruri nu poți să i le zici, să-i deschizi unei femei ochii. Și aici au început să intervină sentimentele umane, sentimentul de vinovăție și încet încep prieteniile care s-au legat. Tot planul pe care l-am avut s-a dat peste cap pe parcurs. Nu sunt eu chiar așa de bad boy, să știi. Eu sunt foarte exhibiționist, dacă trebuia să fac ceva, era în fața camerei, pentru toată lumea. Nu aveam o problemă, doar că totul trebuia să fie natural”, a afirmat Andrei Vasile (Andrew) în exclusivitate pentru Libertatea.