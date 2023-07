După ani întregi în care a fost singură, Cosmina Păsărin și-a găsit un bărbat fix pe placul ei. Vedeta a evitat la început să se afișeze public cu iubitul ei, însă până la urmă a decis să nu se mai ferească. DJ Alex Gully este bărbatul care îi aduce acum zâmbetul pe față brunetei. Fosta prezentatoare de la „Vorbește lumea” recunoaște că partenerul ei nu se simte tocmai confortabil cu statutul de persoană publică.

„Persoanele care nu fac parte din acest domeniu simt un disconfort destul de mare în momentul în care sunt expuse. Pe de altă parte, nici nu ne putem ține relația ascunsă, pentru că suntem doi oameni care își trăiesc povestea de dragoste și nu văd de ce am face asta. Dar căutăm să fim discreți, să avem măsură în ceea ce facem, să nu deranjăm pe nimeni cu relația noastră, până la urmă. Că nu cred interesează pe cineva în mod deosebit ce facem noi”, a declarat Cosmina Păsărin pentru cancan.ro.

„Am ajuns să întâlnesc un om care este exact așa cum îmi doresc”

Întrebată dacă mai credea în iubire până să-l întâlnească pe Alex, vedeta a răspuns: „Da, eu am crezut tot timpul în dragoste. Și cred că acesta este și motivul pentru care am ajuns să întâlnesc un om care este exact așa cum îmi doresc. Cred că foarte important, indiferent de situațiile prin care trecem, este bine să nu îți pierzi niciodată credința asta. Să crezi tot timpul în iubire!”

Cosmina Păsărin nu are planuri de nuntă și nu are de gând să îmbrace rochia de mireasă. Ea spune că își dorește o relație solidă, iar actele sunt mai puțin importante.

„Nu sunt o persoană care își face astfel de planuri, nu mi-am făcut niciodată. Am trăit liniștită până acum, fără astfel de planuri, crede-mă că nu o să mi le fac nici de acum. Nu am absolut nimic de reproșat persoanelor care își doresc asta. Eu nu-mi doresc, eu prefer să am un parteneriat solid, care are o bază solidă, așa cum spuneam. Și să ne trăim povestea de iubire.”

Cu ce se ocupă Cosmina Păsărin acum, după ce a încheiat colaborarea de la „Vorbește lumea”

Cosmina Păsărin, în vârstă de 40 de ani, a prezentat o perioadă „Vorbește lumea”, emisiunea matinală de la PRO TV, iar apoi nu s-a mai implicat într-un niciun alt proiect. Acum, vedeta a făcut un anunț important și anume, că se pregătește de un nou proiect, despre care a evitat să dea detalii.

„Sunt niște proiecte în plan. Sigur, o să aflați despre ele la momentele potrivite. În rest, ne vedem la evenimentele pe care le prezint, cam asta fac. Am avut și o perioadă de relaxare la începutul acestui an, o perioadă de care m-am bucurat foarte mult. Cam asta ar fi de zis. Din păcate nu am cum să îți zic (n.r. – de un proiect pe micile ecrane). Nu e chiar în această zonă.

Dar asta este și frumusețea acestui mediu, apar tot felul de proiecte, fie că vorbim despre evenimente, fie că vorbim despre emisiuni TV sau filme, de ce nu. Eu nu sunt actriță, dar au apărut și astfel de ocazii de-a lungul timpului. Îmi place, în general, să mă bucur de diversitate.

Exact cum spuneam, cred că asta este și frumusețea acestui mediu. Proiectele sunt diverse, nu te plictisești niciodată, ai ocazia să experimentezi, să ai parte de tot felul de experiențe, unele foarte intense, unele din care înveți lucruri și îți dai seama că nu le-ai mai repeta. Treci prin tot felul de aventuri de acest gen”, a declarat Cosmina pentru Ego.

