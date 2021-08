Motivul pentru care fetița Ginei Pistol poartă bentițe. „Trebuie să am grijă de treaba asta”

De curând, aceasta a postat pe contul ei, la InstaStory motivul pentru care care a scris pe bentița fetiței sale numele unui brand celebru, dar și de ce Josephine este nevoită să o poarte.

„Iar acum să vă spun povestea bentiței. Mie nu-mi plac bentițele la fetițe, am eu o problemă mare, mai ales cele cu funde.

Neavând în casă nicio bentiță, Josephine are momente, atunci când doarme, când își prinde urechea sub cap. Și zic „bă, să nu rămână copilul cu urechile clăpăuge!”.

Am zis să improvizez și am tăiat o căciulă. De fapt asta e banda de la căciulă. Și ca să nu râdă oamenii de copil, am scris pe ea (n.r. numele celebrului brand).

Nu are urechile clăpăuge, dar trebuie să am grijă de treaba asta, să nu devină o problemă mai încolo”, a mai relatat Gina Pistol pe Instastory.

De asemenea, Gina Pistol a povestit și despre motivul pentru care nu vrea să publice imagini cu fața micuței sale Josephine.

„Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toata energia asta dubioasă de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

