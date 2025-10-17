Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față”. Erika are 12 ani

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Fiica Iannei Novac, Erika, are doar 12 ani, dar duce un program educațional impresionant: urmează trei școli în paralel. Artista a explicat recent motivele pentru care fiica ei face față unui astfel de ritm și cum reușesc împreună cu soțul ei, Octavian Dobrotă, să gestioneze toate activitățile zilnice.

„Asta, într-adevăr, este o provocare a vieții. Cred că ajungi într-un moment al vieții în care viața ta profesională merge deja într-o direcție pe care ai clădit-o de mult. Ai nevoie să ai și alte activități, nu doar cele legate de carieră. Nu e foarte ușor, dar cu ajutorul părinților mei, care s-au mutat la București în urmă cu câțiva ani, este și soțul, care este implicat în creșterea și educația copiilor 100%. Nu văd asta ca pe o corvoadă, o văd ca pe o parte din viața extraordinar de frumoasă, pentru că eu sunt conștientă că nu o să fie toată viața așa. Anii aceștia în care copiii au nevoie de tine, tu ai nevoie de ei și se împletesc lucrurile așa de frumos, trece. Chiar și faptul că stați să faceți teme…

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Ericuța este în clasa a VI-a, este extrem de responsabilă, ea practic face trei școli în paralel. Are un program nebun, efectiv nebun. Face Școala Italiană până la prânz, după care face școala de muzică, dar școala de muzică cu tot ce presupune: pian, chitară, solfegiu, cor, teorie, până seara, după care face și Cambridge-ul, este full, full. Dar până acum a făcut față și sunt convinsă că va face față, pentru că este extrem de talentată. Are niște rezultate extraordinare, de care noi suntem mândri, iar acest lucru ne motivează, când vezi că în viață nu doar ceea ce faci tu primează și contează, primează și contează și rezultatele copiilor. Practic, rezultatele lor sunt și rezultatele tale ca părinte”, a explicat vedeta pentru spynews.ro.

Erika știe deja la ce facultate vrea să studieze

Erika, elevă în clasa a VI-a, își organizează timpul între cele trei programe educaționale, demonstrând o ambiție remarcabilă pentru vârsta ei. Chiar dacă este doar la începutul adolescenței, tânăra își planifică deja viitorul și și-a exprimat dorința de a studia la Facultatea de Design din Paris.

„Nu are timp să iasă cu prietenii, se mai răzvrătește ea câteodată când spune că este foarte obosită, eu sunt înțelegătoare și o mai las să mai lipsească de la câte un curs, dar este un copil extraordinar de bun.

Nu cred că se va pune problema vreodată să nu-și dorească să facă, pentru că o văd că are vise, este extrem de ambițioasă, dornică să răzbată. Chiar îmi povestea că deja s-a gândit la facultate. M-a lăsat cu gura căscată când mi-a spus că își dorește să facă Facultatea de Design la Paris. Eu care credeam că nu are nicio legătură cu această lume, dar uite că are. Cred că se și moștenește, văzându-mă pe mine pasionată de modă, de artă, de creație”, a mai adăugat ea.

Ianna și Octavian sunt impresionați de perseverența fiicei lor și se bucură să o vadă cum își urmează pasiunile și obiectivele academice, reușind să combine educația riguroasă cu momentele de familie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE