Lidia Buble a vorbit despre problema care îi dă bătăi de cap. Artista a dezvăluit cu ce dificultăți se confruntă organismul ei din cauza faptului că nu poate consuma carne.

„La mine e simplu, pentru că eu carne nu mănânc, nu pentru că aș fi vreo fițoasă, așa cum uneori își imaginează oamenii. Mă chinui să mănânc carne săptămânal, însă nu îmi place gustul, efectiv”, a declarat Lidia Buble pentru Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Săptămâna trecută am cumpărat niște carne de curcan, am încercat să o prepar și nu. Și nu e că nu știu eu să gătesc, că pe grătar, na, o face oricine. Dar nu se leagă de mine”, a mai spus artista.

Cântăreața a precizat că alimentația ei nu reprezintă o problemă, chiar și în perioadele de sărbătoare, când meniul ei rămâne neschimbat.

„Nu pot să zic că e grav, pe partea aceasta alimentară, pentru că, oricum, eu și de Crăciun, și de Paște mănânc aceleași chestii: ou fiert, roșii, castraveți, salată de vinete, pâine, deci, la mine meniul este foarte restrâns. Sau paste. Am tăiței de la mama, poate voi face o supă de tăiței”, a mai declarat cântăreața.

Lidia Buble a mărturisit că încearcă să compenseze lipsa cărnii din alimentație prin alte produse, chiar dacă uneori resimte scăderi de energie.

Pentru a compensa lipsa cărnii, Lidia Buble consumă alte alimente, însă uneori resimte scăderi de energie. „Încerc să suplimentez cu alte produse alimentare și, na, rezist, vă dați seama. Simt, uneori, știți, corpul are nevoie, uneori mă simt lipsită de energie și încerc, chiar încerc (n.r. – să mănânc carne), dar nu se lipește de mine. Nu mă întrebați de ce, pentru că nu știu de ce. La mine, toată familia e carnivoră, doar eu sunt cea care nu mănâncă carne”, a mai adăugat Lidia Buble.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE