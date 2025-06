Motivul pentru care Lucian Viziru a plecat de la PRO TV. De ce a renunțat la telenovele

Ajuns la 48 de ani, Lucian Viziru rupe tăcerea și vorbește deschis despre motivul care l-a determinat să se retragă din lumea telenovelelor, în ciuda succesului răsunător pe care l-a avut în trecut. Actorul, cunoscut pentru rolurile din „Inimă de țigan” și „Lacrimi de iubire”, a fost una dintre cele mai populare figuri ale televiziunii în anii 2000.

Recent, Lucian Viziru a revenit în atenția publicului cu filmul „Norocoșii: scapă cine poate”, lansat în cinematografele din toată țara pe 6 iunie 2025. Proiectul a fost realizat în colaborare cu soția sa, Ema, și marchează un nou început în cariera artistului, de data aceasta în spatele camerelor.

De ce a plecat Lucian Viziru de la PRO TV

Într-un interviu sincer, Lucian Viziru a explicat de ce a renunțat la actorie, deși i se oferise un rol în telenovela „Aniela”, alături de nume mari precum Adela Popescu, Diana Dumitrescu și Mihai Petre.

„Eu trebuia să mai joc în serialul Aniela, când am plecat. Nu ne-am înțeles din punct de vedere financiar și mna, în momentul în care am plecat, nu pot să spun că am plecat pe ușa din dos, dar nici departe nu am fost!

S-au supărat pe mine, pentru că nu le-am zis din timp. Ce să vă zic?! V-am zis ce am avut de zis și cu asta basta! Nu, nu îmi pare rău, pentru că, la fel ca în Germania, ar fi fost o plafonare pentru mine!

La cât am muncit la filmul pe care l-am produs acum, nu se compară nici cu 10 ani de facultate. A fost o experiență extraordinară!”, a dezvăluit în urmă cu puțin timp Lucian Viziru, pentru cancan.ro.

Lucian Viziru este mulțumit de situația financiară când colabora cu PRO TV

În perioada sa de glorie, colaborarea cu PRO TV i-a adus nu doar faimă, ci și stabilitate financiară, dar și numeroase oportunități profesionale. Totuși, după aproape două decenii, Lucian Viziru simte că și-a găsit adevărata direcție.

„Telenovelele nu au fost niciodată dragostea mea cea mare, dar, odată ajuns acolo, îmi plăcea să trec pe la casierie să iau plicul o dată pe săptămână. Din punct de vedere financiar, era bine atunci.

Mi se deschideau mai multe uși, aveam alte proiecte, reclame. Era bine”, a completat producătorul filmului „Norocoșii: scapă cine poate”.