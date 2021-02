Motivul pentru care Pepe a refuzat să participe la „Survivor România”. „Fac urât de tot, nu mă pot abţine”

Chiar dacă este o persoană competitivă, Pepe nu a participat până acum la Survivor, din cauza unor condiții pe care nu le poate respecta. Artistul a explicat că nu poate trăi fără telefon și se enervează foarte repede.

„Cum să trăiesc patru luni fără telefon?! Eu îmi ştiu limitele, fac urât de tot, nu mă pot abţine.

Sunt om echilibrat până mă enervez sau faci mişto de mine. După aia, mă transform. De asta nici nu am vrut să particip la niciun show din ăsta, gen Survivor sau Asia Express.

Am fost la nişte negocieri şi când am auzit că nu am mâncare, nu am telefon, nu am acces la nimic.

Am renunţat! Eu trebuie să îmi fac damblalele. Trebuie să mănânc, eu mă descurc. Dar să mă lase în pace să fac ce vreau eu”, a spus Pepe în emisiunea sa, Barul online.

