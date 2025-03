Silvia Dumitrescu a mărturisit că a predat vreme de cinci ani muzică la George Enescu, dar și la diverse grădinițe și școli muzicale.

„Sunt și profesoară, lucru pe care nu îl știe foarte multă lume despre mine. Nu poți fi profesor, formator de oameni, dacă nu ai studii, dacă nu ai talent și răbdare. Și simț pedagogic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Am plecat din liceul de muzică, de la George Enescu, unde am predat cinci ani… Am predat și la grădinițe muzicale și la școli muzicale, și la Școala Populară de Artă, dar ideea este că eu am vrut să împărtășesc și altora ceea ce am învățat eu.

Mi-a păsat și de viitorul muzicii, de viitorul genului pop-românesc, ca să mă exprim așa…Mi-a păsat ca acești copii să învețe ce înseamnă bunul simț, să învețe modestia… Și uite că am plecat din liceul de muzică.”, a declarat Silvia Dumitrescu, pentru viva.ro.

Motivul pentru care și-a dat demisia din învățământ a fost acela că i s-a cerut să evalueze la fel toți copiii.

Recomandări Ce pedeapsă a primit un bărbat acuzat că a incitat la violență pe TikTok după şedința CSAT ce a dus la anularea alegerilor. „Să vă dea Dumnezeu bube în fund și mâini scurte, să n-aveți cu ce vă scărpina!”

„Mi-am dat demisia pentru că este debandadă în școli. Pentru că am fost chemată la șefa mea de catedră, care mi-a spus că eu trebuie să dau note bune la toți elevii.

Trebuie să treacă toți. Nu am voie să le fac observație, pentru că nu dădeau ‘Bună ziua’ când intrau în clasă. Pentru lucruri de genul acesta. Dar ei au voie să îți facă ție observație, dar tu nu ai voie să le faci lor observații și nici să ridic tonul, că ei sunt foarte delicați. Și contează elevul și nu profesorul!

Bineînțeles că, în secunda doi, m-am dus și mi-am dat demisia. Eu nu am făcut patru ani de facultate de pedagogie, ca- unde am învățat cum să notez elevii- tu să vii să spui că trebuie să dau note la fel! Păi, cum? Cum îi îndreptățești tu pe cei care învață și care se prezintă impecabil? Și, noi aveam concerte… Eu cu Dana Bartzer și Dan Craimerman. Lucram în echipă. Iar ei sunt și acum acolo. Sunt niște oameni extraordinari, cu o răbdare de fier.”, a mai declarat Silvia Dumitrescu, pentru sursa citată.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Bulevardul Iuliu Maniu din București va fi complet transformat. Modificările anunțate de Ciprian Ciucu și cum va arăta bulevardul | Foto + video

Urmărește-ne pe Google News