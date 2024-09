Teo Trandafir, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, a vorbit deschis despre un capitol dureros din viața sa, în cadrul podcast-ului „Eu sunt Anamaria Prodan”. În vârstă de 55 de ani, vedeta a făcut o serie de dezvăluiri despre căsnicia sa de doar șase luni cu Iosef Constantin, explicând motivele care au dus la divorț.

Teo a povestit că l-a cunoscut pe Iosef brusc, într-o noapte de Revelion, iar o serie de coincidențe neașteptate au făcut-o să dorească să-l cunoască mai bine. Cu toate acestea, relația nu a durat, iar cei doi au ales să divorțeze după doar șase luni de mariaj.

„Când l-am văzut prima oară în realitate, mi-am dat seama că am greșit-o. Era atât de frumos, joc în altă ligă. Ce fac eu de la liga a 3-a? Am văzut de curând, de dragul tău, un documentar absolut bestial despre Beckham. Și ăla la fel. Nu știe că e Beckham deloc, are aceleași probleme, îți cumperi una, alta, nu realizezi. Eu îmi doream familia pe care o aveam, echipa mea.

Noi comunicam împreună pe Messenger, într-o cameră închisă în care eu adusesem și frigider, cuptor cu microunde, ca să nu trebuiască să ieșim niciodată. El a apărut așa, miraculos, într-o noapte de Revelion”, a povestit Teo Trandafir, în podcastul Anamariei Prodan.

„Relația s-a închis frumos și elegant. Mi-am dat seama că soțul meu era nefericit”

Prezentatoarea TV a explicat că și-a dat seama că fostul său soț era nefericit în România, iar această neîmplinire personală a fost unul dintre principalele motive ale separării. Deși divorțul a fost o experiență dificilă, Teo Trandafir a vorbit cu sinceritate despre lecțiile învățate și despre cum a reușit să meargă mai departe.

„Relația s-a închis frumos și elegant. Mi-am dat seama că soțul meu era nefericit aici, după 30 de ani petrecuți în Franța. Nu puteam să particip la nefericirea lui. El venise cu deschidere, cu entuziasm. Oamenii erau cum erau.

Într-o zi l-am întrebat dacă pot să fac ceva să îl ajut. Și mi-a răspuns că ar vrea să fie singur. Și așa s-a terminat. Am mai vorbit cu el. Prieteni e mult spus, pentru că locuim în țări diferite. Este singurul bărbat din viața mea de care m-am despărțit, dar cu care încă mai comunic. Dacă iubești pe cineva, lasă-l liber. Nu a fost ușor. Nu am să uit un episod. Eram amândoi în garajul casei noastre și puneam murături. El era priceput inclusiv la asta. Și ne trezim, a doua zi, în ziare. Eram atât de fericiți în perioada aia! Eu eram nerăbdătoare să ajung acasă, unde mă aștepta o masă romantică sau ceva drăguț.

Bineînțeles că a început presa să vuiască. Că a vrut să ia banii, casele, averile. Nu m-a deranjat faptul că erau lucruri neadevărate, ci faptul că eu m-am simțit indezirabilă. Deci un om nu mă poate iubi pe mine decât pentru bani. Era clar că dacă o ia p-asta, pentru ce să o ia? Că e frumoasă? Nu, nici nu am pretins. Că e deșteaptă? Nu. Deci eram ultimul om, care are niște bani. Asta m-a deranjat”, a mai spus prezentatoarea TV.

