Pentru gala „Bravo, ai stil Celebrities” din această sâmbătă, concurentele au fost nevoite să creeze ținute având ca inspirație portul românesc, mai ales că se apropie ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

Viviana Sposub a încercat să aibă un moment inedit pe scena competiției de modă de la Kanal D. Ea a cântat o melodie românească acompaniată de taraful Silvian Voicu. În privința ținutei, concurenta a îmbrăcat una negră, o fustă cu crăpătură pe picior, iar pe cap a purtat o pălărie cu pene. La brâu, ea a avut șorț special, asortat cu restul articolelor vestimentare.

Ținuta ei a fost comentată prima dată de către colegele ei: „Mi-a plăcut foarte mult momentul, numai că nu am înțeles de ce nu am simțit nicio emoție. Poate voi ați simțit, eu nu am simțit. M-am uitat, mi-a plăcut, dar nu cum a fost la Adina. La ea, pur și simplu, stăteam aici și plângeam. Asta mi-a transmis, în schimb ținuta îmi place. Parcă te-ai acoperit mult, ai o față foarte frumoasă”, a declarat Nicoleta Dragne, colega ei.

Și Ruxi a analizat ținuta Vivianei Sposub. „Felicitări pentru moment. Mă bucur că te lansezi în muzică, chiar ai talent pe chestia asta, Doamne ajută să îți meargă. Nu, eu nu am simțit emoție, dar pe mine nu mă impresionează genul ăsta de muzică. Probabil de-aia. (…) Ea vine în fiecare gală în negru, cumva ținuta nu e urâtă, dar mi se pare că e asemănătoare cu ținuta de ieri. A schimbat doar câteva accesorii”, a spus concurenta.

„Am simțit răutate”

„Hai să vedem ce spun jurații. E părerea lor și nu e vorba de asta…Fiecare zice ce simte. Fiecare vede altfel. E vorba de moment în sine. Eu oricum vreau să aud părerea juraților. O să fiu bine. (…) Sunt obișnuită că Ruxi e cea care îmi comentează ținutele. De multe ori nu are cuvinte bune de spus în ceea ce mă privește. Asta e ok, am înțeles. Astăzi am fost puțin mai emoționată că atât Ruxi cât și Nicoleta au avut lucruri mai puțin bune de spus despre ținută, dar și despre moment. Cred că acolo a fost chestia care m-a sensibilizat pentru că muncesc foarte mult pentru ceea ce prezint aici, pun foarte mult suflet și sper că se vede asta.

Astăzi, din partea lor, chiar am simțit răutate. Dacă până acum le puteam considera mici înțepături sau neînțelegeri între colegi, astăzi am simțit răutate. Chiar m-au durut și mi-am pus niște semne de întrebare. Oare chiar nu le-a plăcut sau a fost răutate?”, a spus Viviana Sposub în emisiune, după criticile colegelor sale.

Momentul și ținuta Vivianei Sposub au convins jurații să îi ofere note foarte bune într-una din cele mai grele gale din punct de vedere stilistic de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Chiar dacă doi între jurați i-au acordat note de 4 și 3 și doar unul, respectiv Tibi Clenci, i-a notat prestația cu 5, notă maximă.

