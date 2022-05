„Survivor: Extrashow” e emisiunea care dezbate întâmplările de la „Survivor România” 2022. Zanni are diferiți invitați, foști concurenți ai competiției difuzate pe ProTV. Le adresează diferite întrebări, despre care s-a aflat acum că nu sunt formulate de el.

Cântărețul are o echipă care îl ajută întotdeauna, căci el nu se uită la emisiune. Spune că nu o urmărește, căci el știe cum e în concurs și a procedat mai bine decât actualii concurenți.

„Eu nu mă uit la episoadele de la Survivor şi primesc nişte întrebări. Zice «întrebi asta, asta şi asta». «Păi asta întreb eu concurentul?», «Da». N-am ce să le spun, că eu nu m-am uitat la ediţii ca să am ce să-i întreb.

Dar am văzut la Măruţă că sunt unii care se uită la episoade, analizează bine şi întreabă fix bârfele alea ascunse. Ia uite-l pe Măruţă, are oamenii lui… Bine, eu nu mă compar cu Măruţă… Eu sunt mic, el e capul… Ca idee, mă mai uit la Survivor, dar nu pot să vizionez ceva unde ştiu că am fost şi am făcut mai bine. De aceea nu pot să mă uit”, a fost cântărețul pentru ciao.ro.

„N-am intrat să-mi număr banii”

Zanni a câștigat „Survivor România” 2021. Trofeul și premiul în valoare de 50.000 de euro au ajuns în mâinile lui. El a primit o propunere de nerefuzat din partea PRO TV și a acceptat să prezinte „Survivor: Extrashow”, o emisiune difuzată online, unde invitații sunt foști concurenți de la „Survivor România”.

Artistul a mărturisit că niciodată nu își numără banii, iar salariul de la PRO TV intră în contul de firmă pe care îl are. Tot el se ocupă și de partea administrativă a firmei. Zanni câștigă bani și din muzică, el fiind la bază cântăreț. „Am primit salariul de la PRO TV, dar intră pe contul de firmă, nici n-am intrat să-mi număr banii, nici nu verific când intră.

La modul ăsta, îmi e atât de ușor și lejer să fac treaba asta, că nici nu m-am uitat la banii care-mi intră, nici nu pot să intru în ei, știu că e ceva cu firma, cu dividende, impozitul pe venit, că dacă scoți, trebuie să justifici banii. Eu n-am înțeles treaba asta, am zis: «Din firma mea eu trebuie să justific banii mei?» Dar când ești prost ca mine și nu știi d-astea, trebuie să înveți ce înseamnă firmă!”, a declarat Zanni pentru CANCAN.

