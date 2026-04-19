Bayern Munchen este campioană în Bundesliga după meciul cu Stuttgart

Bayern Munchen a cucerit matematic titlul din Bundesliga, după o victorie categorică, 4-1, împotriva lui Stuttgart, în etapa a 30-a. Cu acest triumf, bavarezii își trec în palmares al 35-lea trofeu de campioană, adjudecat cu patru runde înainte de final.

Meciul de pe Allianz Arena nu a început sub cele mai bune auspicii pentru gazde, Stuttgart deschizând scorul în urma unei greșeli defensive. Însă, Bayern a răspuns rapid, întorcând soarta partidei grație unei demonstrații de forță în atac.

Egalarea a venit printr-o acțiune spectaculoasă a lui Jamal Musiala, care a destabilizat defensiva adversă și i-a pasat perfect lui Raphael Guerreiro, autorul golului de 1-1.

Doar câteva minute mai târziu, Alphonso Davies a dus scorul la 2-1, finalizând o fază colectivă impecabilă.

Repriza secundă a consolidat dominația bavarezilor, iar Harry Kane a înscris golul care a închis tabela, ajungând la cota impresionantă de 32 de goluri în actualul sezon de campionat. Bayern a continuat să controleze meciul până la final, demonstrând că și-a meritat pe deplin titlul de campioană.

Bayern Munchen a marcat peste 100 de goluri în acest sezon

Bayern Munchen a marcat peste 100 de goluri în acest sezon, ajungând la un total de 109 reușite, relatează GSP.

Cu acest succes, clubul își păstrează supremația în fotbalul german și își poate îndrepta acum atenția către semifinala UEFA Champions League împotriva echipei Paris Saint-Germain.

În clasamentul actual, Bayern este lider detașat, în timp ce Stuttgart rămâne pe locul patru, cu 56 de puncte, păstrându-și șansele de calificare în Liga Campionilor, în ciuda înfrângerii de pe terenul liderului.

