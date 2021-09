Muma Pădurii, despre detectivii „Masked Singer România”: „Credeți că știu cine se află sub mască? Ce naivi!”

În ediția din această săptămână, miza este dublă: două vedete vor părăsi competiția. Pentru a le întinde o mână de ajutor, măștile vor oferi un extra indiciu: un secret neștiut din viața lor. Un personaj de poveste le-a dat mari bătăi de cap detectivilor edițiile trecute: Muma Pădurii.

Dacă după primul moment, cei patru au spus că sub mască se poate afla Bogdan Stelea, Maia Morgenstern sau chiar doctorul Cristian Andrei, în această săptămână Muma mărturisește că teoriile lor au distrat-o foarte tare: „M-am distrat tare data trecută. Credeți că detectivii ăștia au senzația că știu cine se află sub mască? Ce naivi! Săptămâna aceasta am pregătit o piesă care să-mi pună în valoare seducția.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Da, ați auzit bine, seducția e punctul meu forte. Mi-am antrenat abilitățile în așa fel încât să vă vrăjesc și să vă atrag de partea mea. Sunt vrăjitoare, dar dansul, muzica, lumina reflectoarelor, m-au urmărit pe tot parcursul basmului meu. Gata cu vrăjeala, Muma Pădurii se întoarce! Să dăm drumul la magie!”, va spune aceasta înainte de a intra pe scena „Masked Singer România”.

Care sunt măștile ce vor merge mai departe în competiție, dar și ce vedete vor fi nevoite să renunțe la mască vedem astăzi, de la ora 21.30, la „Masked Singer România”.

Citeşte şi:

Am stat o zi în secţia COVID, ca să nu stai şi tu. Am vorbit nu cu medicii, ci cu infirmierele și asistenții, iar furia și frustrarea lor sunt imense

Scenariul unui asasinat în București, fără vinovat de 23 de ani: un om de afaceri controversat, fiul unui ofițer din serviciul secret al Poliției și 400.000 de dolari

Transportatorii acuză ASF că a tolerat un Caritas la City Insurance: O „gaură” de 400 de milioane de euro!

PARTENERI - GSP.RO Simona Halep, dispusă să returneze banii primiți dacă i se va cere. "Nu suntem fericiți de ceea ce s-a întâmplat"

Playtech.ro IREAL! Directorul Moderna anunță când se termină pandemia. Acum e clar: când apare vaccinul salvator

Observatornews.ro Bula imobiliară a Chinei ameninţă întreaga planetă. Un video dramatic cu 15 blocuri demolate într-un minut arată cât de gravă este problema

HOROSCOP Horoscop 23 septembrie 2021. Săgetătorii trebuie să dea curs invitațiilor care vin de la prieteni

Știrileprotv.ro Căsătoriți pe nevăzute”. George și Cristina s-au căsătorit, în ciuda criticilor părinților ei

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor