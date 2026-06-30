Ce alimente trebuie să mâncăm în zilele caniculare de vară. Sfaturile specialiștilor: „Nu plecăm în vacanță fără”

Despre riscurile caniculei și măsurile care pot salva vieți s-a discutat pe 30 iunie 2026 în ediția emisiunii „Follow us” de la Kanal D, unde Ilinca Vandici și Teo Trandafir l-au avut invitat pe Alexandru Streinu, instructor în măsuri de prim ajutor și suport vital de bază.

Specialistul a atras atenția că serviciile de ambulanță sunt tot mai solicitate în această perioadă, atât în România, cât și în destinațiile de vacanță preferate de români, iar multe dintre urgențe ar putea fi evitate prin respectarea unor reguli simple.

Alexandru Streinu recomandă evitarea expunerii la soare între orele 10.00 și 17.00, hidratarea constantă, purtarea hainelor lejere din in sau bumbac, dar și consumul de fructe bogate în apă. Totodată, a avertizat că insolația este o afecțiune care poate pune viața în pericol, simptomele acesteia incluzând o temperatură corporală de aproximativ 40 de grade, pielea înroșită, delirul, confuzia și pierderea stării de conștiență. În astfel de cazuri, apelarea numărului unic de urgență 112 este esențială.

„Luăm victima, o ducem către un loc umbrit, putem să aplicăm comprese cu apă rece, inclusiv gheață în zona axilară, în zona inghinală… Și, bineînțeles, să încercăm să-i reducem temperatura pe cât posibil. Insolația este foarte periculoasă pentru că poate să afecteze imediat creierul, sistemul circulator, sistemul renal…

Atenție persoanelor care stau toată ziua să se bronzeze! Mai dăm și cu uleiuri… după intrăm în apă, avem alte probleme… De exemplu înecul prin hidrocuție. Corpul supraîncălzit, în contact cu apa foarte rece… Îți pierzi starea de conștiență și cazi la fund… Deci atenție persoanelor care consumă alcool sau alte substanțe și stau foarte mult pe plajă. Să nu ne aventurăm… Ne udăm ușor corpul, ne dăm cu apă, ne acomodăm cu temperatura și abia după putem să înotăm liniștiți. Dar e important să respectăm aceste reguli de bază”, a explicat Alexandru Streinu.

În cazul unui leșin provocat de căldură, ridicarea picioarelor victimei la aproximativ 45 de grade poate favoriza circulația sângelui către creier. Totodată, specialistul a precizat că deshidratarea se manifestă prin buze uscate, piele lipsită de elasticitate și stare de rău, iar rehidratarea trebuie făcută treptat, deoarece și excesul de lichide poate suprasolicita organismul.

Ce alimente trebuie să mâncăm în zilele caniculare de vară. Sfaturile specialiștilor: „Nu plecăm în vacanță fără”

Alexandru Streinu a avut si un sfat pentru cei care pleacă în concediu.

„Nu plecăm în vacanță fără o trusă de prim ajutor. Obligatoriu! Niște bandaje, niște pansamente, niște tifon, niște săruri de rehidratare, soluție dezinfectantă, niște leucoplast, o forfecuță mică… O trusă mică de prim ajutor e eficientă! Medicație proprie în funcție de afecțiunea pe care o avem. Important e să o avem la noi de fiecare dată”, a spus specialistul.

El a demontat și câteva dintre cele mai răspândite mituri despre tratarea arsurilor provocate de soare. Acesta a explicat că iaurtul, uleiul sau mierea nu trebuie aplicate pe pielea arsă. În schimb, zona afectată trebuie răcită cu apă, respectând regula celor „10”: apă de aproximativ 10 grade, aplicată timp de 10 minute, pentru a reduce temperatura pielii.

Pentru o vacanță frumoasă, turiștii sunt sfătuiți să poarte pălărie, haine lejere, să folosească o cremă cu factor de protecție solară, să evite expunerea la orele cu radiații UV maxime și să nu se lase păcăliți de vântul de pe litoral, care poate diminua senzația de căldură, deși riscul de arsuri rămâne ridicat.

Alexandru Streinu avertizează că expunerea neprotejată crește riscul de cancer de piele.

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