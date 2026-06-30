Titlurile lunii iulie 2026 pe Netflix

Luna iulie aduce nu doar vreme caldă, ci și filme incendiare pe Netflix, numai bune de savurat în vacanță, de la aventuri spectaculoase și până la ecranizări de excepție. Cu alte cuvinte, pregătește-te să adaugi în lista ta: Enola Holmes 3, care o aduce înapoi pe detectiva interpretată de Millie Bobby Brown, de data aceasta pe tarâmurile Maltei, unde planurile sale de nuntă par să fie întrerupte de dispariția lui Sherlock; Little House on the Prairie, bazată pe seria de romane Little House scrisă de Laura Ingalls Wilder, despre viața de familie și provocările Vestului American; sezonul 2 din serialul Ransom Canyon, care urmărește relația dintre Staten și Quinn, la șase luni de la evenimentele întâmplate în primul capitol.

Tot în iulie vei putea urmări și: filmul Heartstopper Forever, care îi pune pe Nick și Charlie față în față cu provocarea unei relații la distanță și frământările care vin odată cu plecarea la facultate; seria The Hawk, o comedie cu Will Ferrell în rolul lui Lonnie, cel mai bun jucător de golf în 2004, în încercarea de a-și recăpăta forma magică la final de carieră; filmul 23 000 Lives, o dramă germană bazată pe fapte reale, în care un grup de tineri fără nicio experiență pornește pe mare pentru a salva refugiații aflați în pericol.

De asemenea, vin pe platformă și seria Fast & Furious, alături de filmele Wicked, It Ends with Us și comediile The Wedding Crashers și Horrible Bosses.

Enola Holmes 3

Aventura o poartă pe detectiva Enola Holmes în Malta, unde pregătirile de nuntă se năruie când dispariția lui Sherlock o atrage într-un caz periculos. Disponibil pe Netflix din 1 iulie.

Enola Holmes 3 – Trailer Netflix

Little House on the Prairie

Familia unită Ingalls își clădește o nouă viață la frontiera vestică, unde bucuriile naturii și lupta pentru supraviețuire se întrepătrund.

Această recentă adaptare a celebrelor romane semi-autobiografice Little House ale Laurei Ingalls Wilder este o dramă de familie plină de speranță și o poveste epică de supraviețuire despre originile Vestului American. Serialul oferă o perspectivă caleidoscopică asupra dificultăților și triumfurilor celor care au modelat frontiera. Din 9 iulie, pe Netflix.

Ransom Canyon: Sezonul 2

O dramă emoționantă, desfășurată pe fundalul peisajelor vaste din Texas Hill Country, Ransom Canyon urmărește viețile întrepătrunse ale unor familii cu rădăcini adânci într-un orășel unde vecinii știu tot ce face fiecare.

Sezonul 2 reia povestea la șase luni după evenimentele din primul sezon, cu fermierul Staten Kirkland (Josh Duhamel) luptând să-și recupereze moștenirea după ce a fost înlăturat din funcția de administrator al fermei familiei sale, Double K Ranch. În același timp, muziciana Quinn OGrady (Minka Kelly) trebuie să decidă dacă inima ei aparține cu adevărat orășelului de care a încercat cândva să fugă sau lumii agitate din New York.

Sunt ei iubiți sortiți unui destin potrivnic sau meniți să fie împreună? În Ransom Canyon, poveștile de dragoste adevărate sunt complicate, haotice și merită întotdeauna așteptarea. Disponibil din 23 iulie, pe Netflix.

Ransom Canyon: Sezonul 2 – Trailer Netflix

Seriale noi pe Netflix în iulie 2026

Summer 36

August 1936, Nisa. Patru femei din medii diferite ajung implicate în uciderea unui procuror influent la hotelul de lux Riviera. Serial disponibil pe Netflix din 1 iulie.

Worst Neighbor Ever

Acest serial documentar intens prezintă povești reale despre vecini de coșmar, de la fraude odioase la acte absurde de răzbunare violentă. Pe Netflix din 1 iulie.

Human Vapor

Un deces în direct la TV. Un vinovat care se transformă în aburi. În spate, un proiect secret care s-a folosit de cei vulnerabili. Un detectiv urmărește adevărul sumbru. Disponibil pe Netflix din 1 iulie.

Survival of the Thickest: Sezonul 3

Pe cai mari în lumea creatorilor de modă, Mavis se avântă într-o nouă aventură care-i schimbă viața: ea și Luca pornesc pe drumul întemeierii unei familii. Pe Netflix din 2 iulie.

Survival of the Thickest: Sezonul 3 – Trailer Netflix

I’m Not Afraid

Un băiat de 10 ani dă peste o scenă îngrozitoare și descoperă realitățile crude ale vieții, supraviețuirii și disperării într-un oraș în pragul colapsului. Disponibil pe Netflix din 2 iulie.

Salcedo, Leather and Boogaloo

Martín Salcedo este rareori impresionat, până când Verónica Pinilla și clubul Quiebra Canto duc petrecerea, băutura și pericolul la cote maxime. Disponibil pe Netflix din 8 iulie.

Love Is Blind: UK – After the Altar

Un nou grup de persoane singure din Regatul Unit caută dragostea pe nevăzute. Cine va ieși din capsulă pentru a avea o relație și, apoi, pentru a ajunge la altar? Disponibil pe Netflix din 8 iulie.

Love Is Blind: UK – After the Altar – Trailer Netflix

Hot Ones: Extra Heat

În această nouă serie exclusivă de programe speciale, invitați celebri răspund la întrebări picante în timp ce mănâncă aripioare și mai picante. Pe Netflix din 12 iulie.

The Hawk

La apusul carierei sale, legenda golfului Lonnie „Șoimul” Hawkins vânează un ultim turneu major și îi atrage pe toți cei dragi în haos. Disponibil pe Netflix din 13 iulie.

The East Palace

Un bărbat care străbate lumea spiritelor și o doamnă de la curte care aude morții intră în Palatul de Est la ordinul regelui: vor reuși să-i dezlege secretele întunecate? Disponibil pe Netflix din 16 iulie.

WWE: Unreal: Sezonul 3

Odată cu retragerea lui John Cena și accidentările care zguduie ringul, cum va arăta viitorul în wrestling? Hai în culisele WWE, alături de cei care dau viață spectacolelor. Pe Netflix din 17 iulie.

Elite Force

După un atac fără precedent asupra GIGN, un ofițer de rang înalt, pe cale să se retragă din teren, conduce o misiune periculoasă care îl obligă să-și înfrunte trecutul. Disponibil pe Netflix din 21 iulie.

Kaulitz & Kaulitz: Sezonul 3

Controale medicale, o nuntă furtunoasă și o călătorie mult amânată în trecut: gemenii sunt gata să înfrunte marile întrebări ale vieții, dar și să se confrunte. Disponibil pe Netflix din 22 iulie.

Wrath

Un bărbat rănit și amnezic găsește adăpost la un antrenor MMA și pășește în ring, prins între speranța unui nou viitor și un trecut periculos care îl prinde din urmă. Disponibil pe Netflix din 23 iulie.

The Bombing of Pan Am 103

Tragicul atentat cu bombă din 1988 asupra unui zbor transatlantic deasupra Scoției reunește poliția locală și FBI-ul în căutarea atacatorilor. Bazat pe fapte reale. Disponibil pe Netflix din 29 iulie.

Musafir Cafe

Chander și Sudha simt o atracție de necontestat, dar soarta îi desparte. Scurta lor idilă face ca Chander să vină în vizită la Musafir Cafe, dar și la Preeti. Disponibil pe Netflix din 30 iulie.

Filme noi pe Netflix în iulie 2026

23 000 Lives

Un grup de tineri pornește spre Marea Mediterană pentru a salva viețile refugiaților, într-o misiune ce le pune la încercare viziunea asupra legii și dreptății. Disponibil pe Netflix din 17 iulie.

Desire

O avocată căsătorită începe o aventură cu antrenorul de înot al fiicei sale, dar idila lor pasională devine un joc pervers în care toți își pierd controlul. Disponibil pe Netflix din 17 iulie.

Heartstopper Forever

Gașca de la Truham-Higgs începe un nou an școlar. Pe măsură ce relația dintre Nick și Charlie se dezvoltă, ei se gândesc la viața de după absolvire. Pe Netflix din 17 iulie.

72 Hours

Ca să-și salveze cariera, un director de 40 de ani se alătură unor tineri la o petrecere nebună a burlacilor în Miami, după ce e adăugat din greșeală pe chatul lor. Disponibil pe Netflix din 24 iulie.

72 Hours – Trailer Netflix

The Truthers

După moartea subită a mamei sale, Ruth se întoarce în orașul natal și își revede tatăl, al cărui comportament straniu o face să se întrebe ce s-a întâmplat de fapt. Pe Netflix din 24 iulie.

Filme documenatre Netflix în iulie 2026

Miguel Ángel Blanco: The 48 Hours That Changed Spain

Documentarul arată cum răpirea din 1997 a lui Miguel Ángel Blanco a transformat frica în rezistență colectivă și a marcat lupta Spaniei împotriva terorismului ETA. Disponibil pe Netflix din 10 iulie.

Special comedie

Jeff Arcuri: Nice to Meet You

În această emisiune specială care include interacțiunea cu spectatorii, Jeff Arcuri abordează farse matrimoniale, jocuri mentale la pisoar și dueluri cu troli online. Disponibil pe Netflix din 7 iulie.

Anime Netflix în iulie 2026

Sparks of Tomorrow

Într-un trecut alternativ, un duo neobișnuit face echipă pentru a căuta un catalog dispărut care ar putea aduce electricitatea pe străzile pline de abur din Kyoto. Disponibil pe Netflix din 5 iulie.

Thunder 3

Pyontaro, Hiroshi și Tsubame, trei elevi de gimnaziu obișnuiți, se trezesc într-o aventură extraordinară după dispariția surorii mai mici a lui Pyontaro. Disponibil pe Netflix din 8 iulie.

Titluri licențiate

Heroes: Sezoanele 1 – 4 – Disponibil pe Netflix din 1 iulie.

Horrible Bosses 1 & 2 – din 2 iulie.

Seria Fast & Furious – pe Netflix din 3 iulie.

300 & 300: Rise of an Empire – din 4 iulie.

Wicked – din 6 iulie.

Wedding Crashers – din 9 iulie.

It Ends With Us – din 15 iulie.

Snow White & The Huntsman – din 21 iulie.

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