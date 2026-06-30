Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Consilierii care au venituri duble sau triple față de șefului statului

Radu Burnete, campion la bani

Radu Burnete este de departe consilierul cu cele mai consistente venituri. Pentru lunile din 2025 în care a fost angajat la Palatul Cotroceni a primit 76.656 de lei. Însă pentru jumătate de an la Confederația Patronală Concordia a încasat 525.066 de lei. Așadar, aproximativ 600.000 de lei a încasat Burnete anul trecut.

O situație financiară bună are și Marius Lazurca. Acesta e consilier pe probleme de afaceri externe și securitate națională. Lazurca a încasat în 2025 suma de 110.652 de dolari, ceea ce la cursul BNR de la final de an însemna aproximativ 480.000 de lei. La această sumă este adăugată leafa de 36.662 de lei de la Administrația Prezidențială.

Una din cele mai recente consiliere are la rândul său venituri mult mai mari față de ale președintelui. În cazul Martinei Orlea, aceasta a avut locul de muncă în Marea Britanie, iar suma încasată anul trecut a fost de 83.140 de lire sterline. Dacă facem o conversie a acestei sume rezultă aproximativ 485.000 de lei

Dacian Cioloș, consilier prezidențial, a încasat pentru consultanță dată suma de 340.325 de lei. Este singurul venit în condițiile în care nu are vârsta necesară pentru a cere bani de la Parlamentul European pentru anii de eurodeputat. Dacian Cioloș are doar 56 de ani, adică mai are aproape un deceniu până când poate primi veniturile de la PE.

Consilierul pe teme constituționale, Cosmin Filatov, a încasat din avocatură 500.589 de lei, în timp ce de la Palatul Cotroceni doar aproximativ 13.000 de lei.

Veniturile lui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a încasat anul trecut, pentru munca sa în funcțiile de primar general și președinte suma totală de 220.713 de lei. 127.146 au fost de la Primăria Generală, restul de la Palatul Cotroceni. În conturi, după ce a returnat donațiile din campania pentru prezidențiale, a rămas cu 1,24 milioane de lei în contul de campanie, iar alți aproximativ 37.000 de lei în alte două conturi.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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