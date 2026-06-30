În ciuda unui context economic marcat de multiple provocări administrative și de o prudență sporită din partea consumatorilor, piața demonstrează o capacitate remarcabilă de adaptare. Datele oficiale indică o creștere atât a numărului de unități de cazare clasificate, cât și o reorientare masivă a operatorilor către pachetele complete, intens solicitate de turiști.

Capacitatea de cazare în creștere și distribuția pe stele

Conform datelor centralizate de Ministerul Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), pe litoralul românesc sunt înregistrate în prezent 5.386 de unități de cazare clasificate. Această valoare reprezintă o creștere de aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau raportate 4.896 de unități.

Această evoluție pozitivă se reflectă și în numărul total de locuri disponibile în structurile clasificate, care a crescut cu aproape 2% și a ajuns la 156.366 de locuri de cazare, recuperând declinul ușor înregistrat în cursul anului 2025, când capacitatea scăzuse la 154.300 de locuri.

Prin acest volum de unități, județul Constanța reușește să concentreze peste 25% din totalul locurilor de cazare clasificate la nivel național, dintr-un total general de 613.606 locuri distribuite în aproape 31.000 de unități în toată România.

Analiza distribuției unităților de pe litoralul românesc arată că segmentul de 3 stele rămâne majoritar, înregistrând 4.156 de unități cu un total de 92.618 locuri de cazare. Pe pozițiile următoare se situează unitățile de 2 stele, cu 643 de unități și 24.554 de locuri, urmate de cele de 1 stea, cu 430 de unități și 13.253 de locuri.

Zona de confort superior este reprezentată de cele 140 de unități de 4 stele, care oferă 24.583 de locuri de cazare, în timp ce segmentul exclusivist de 5 stele aduce în piață 17 unități cu 1.358 de locuri. În ceea ce privește segmentul apartamentelor de vacanță clasificate, pe litoral sunt deschise 1.835 de unități care oferă 9.448 de locuri, dintr-un total național de 7.784 de astfel de apartamente cu 38.074 de locuri.

Boom-ul pachetelor all inclusive

Interesul operatorilor de pe litoral pentru segmentul all inclusive este într-o expansiune continuă, generată direct de preferințele publicului pentru bugete predictibile și confort total. Oferta a depășit pragul de 15.000 de spații de cazare operate în acest regim.

Numărul unităților care oferă servicii all inclusive a ajuns la 70 în acest sezon, în creștere semnificativă de la cele 54 de unități active anul trecut. Pentru a răspunde cererii, tendința a fost adoptată inclusiv de unități cu tarife mai accesibile, fiind incluse în numărătoare și două hoteluri clasificate la categoria de 2 stele.

Pachetele complete includ de regulă toate mesele, facilități speciale pentru copii, programe de animație, șezlonguri și parcare gratuită.

Pe lângă diversificarea unităților de cazare, un accent deosebit se pune pe calitatea zonelor de îmbăiere. În sezonul estival 2026, litoralul românesc dispune de cinci plaje care dețin certificarea internațională de prestigiu Blue Flag.

Două dintre acestea sunt localizate în Mamaia Nord, două în stațiunea Eforie și una în Olimp. De asemenea, o a șasea plajă situată în Eforie Sud se află în plin proces administrativ pentru obținerea aceleiași certificări eco-etiche.

Tarifele din sezonul 2026 și cele mai căutate stațiuni

Din punct de vedere financiar, tarifele din acest sezon se mențin la un nivel relativ comparabil cu cele din anul trecut. Deși anumite unități au operat majorări medii de preț de până la 10%, un număr important de hotelieri a preferat să înghețe prețurile și să stimuleze volumul rezervărilor prin campanii promoționale agresive.

În prezent, prețul de pornire pentru un sejur de cinci nopți pentru două persoane pornește de la 722 de lei la un hotel de 2 stele din Eforie Nord, fără servicii de masă incluse, și poate ajunge la 5.550 de lei pentru o unitate de 3 stele din Vama Veche în regim de demipensiune.

În cazul pachetelor all inclusive, tarifele minime pornesc de la 4.167 de lei pentru un sejur de cinci nopți la un hotel de 3 stele din Eforie Nord. La cealaltă extremă, prețurile pot ajunge la 8.338 de lei pentru o vacanță similară la un hotel de 4 stele din Olimp, oferit cu servicii Ultra All Inclusive și o reducere aplicată de 33%.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Ofertele de tip last minute reprezintă un punct forte în strategia hotelierilor, aducând reduceri punctuale de până la 33%, nopți de cazare gratuite sau gratuitate pentru al doilea copil cu vârsta de până la 14 ani.

Opțiunile turiștilor rămân concentrate în jurul câtorva puncte de atracție majore. Cele mai căutate destinații de pe malul mării sunt stațiunile Mamaia, Eforie Nord și Venus, care cumulează împreună aproximativ 55% din totalul rezervărilor efectuate pe întregul litoral. Acestea sunt urmate în clasamentul preferințelor de stațiunile Neptun-Olimp, Jupiter, Costinești și Vama Veche.

Impactul reducerii voucherelor de vacanță

Principala provocare resimțită de operatorii economici de pe Riviera Românească în acest sezon este reducerea la jumătate a valorii voucherelor de vacanță acordate angajaților.

Această decizie politică a modificat comportamentul de consum, determinându-i pe turiști să devină considerabil mai prudenți, să analizeze detaliat ofertele concurente și să amâne rezervarea efectivă până aproape de data plecării.

Perioadele prelungite de caniculă au compensat parțial această reticență, stimulând semnificativ rezervările de ultim moment și escapadele de weekend.

Conform declarațiilor oferite de Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel, anul 2026 seamănă din perspectiva industriei turistice cu o „jumătate de pandemie”. Dacă în cursul anului 2020 turismul intern din România a înregistrat o prăbușire de aproximativ 50%, în acest sezon efectele combinate ale tăierii voucherelor și ale măsurilor guvernamentale de austeritate generează un recul estimat la 20-25%.

Principalul element de diferențiere este reprezentat de faptul că piața este liberă, însă puterea reală de cumpărare limitează drastic decizia de călătorie. Operatorii nu au răspuns prin scumpiri generalizate, ci prin investiții masive în diversificare și flexibilitate.

Pe lângă cazare și plajă, industria mizează masiv pe componenta de evenimente și experiențe. Succesul unor festivaluri majore precum „Beach, Please!” demonstrează un potențial ridicat de a atrage noi segmente de public și de a genera venituri economice conexe pentru întreaga regiune.

Luna iulie continuă această direcție printr-un calendar bogat în concerte, festivaluri, spectacole în aer liber și competiții sportive, transformând litoralul într-o destinație extrem de activă.

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