Nicușor Dan are cel puțin două valențe libere, două talismane de care soluția se poate lega strâns: carnețelul de notițe și cheia de la Primărie. Al doilea miracol.

Al treilea miracol e miraculatorul însuși. Binecunoscut de la un meci al Campionatului Mondial de Fotbal, când a apărat poarta Ghanei, cu puterea spiritului, de atacantul englez Harry Kane. Un miraculator verificat nu doar în spețe cu balonul rotund (fotbal), ci și în pricini privind balonul pătrat (politică).

Numele său este Nana Kwaku Bonsam – în traducere, Diavolul de Miercuri – preot fetișist, care se prezintă cu mândrie drept CEO-ul (Chief Executive Officer, Director General) al sanctuarului Kofi oo Kofi (nu știu cum se traduce, n-am trecut de litera „bu” din alfabetul Twi, dar sună uimitor de bine).

Explic repede, fiindcă nu e timp, Parlamentul din București intră de miercuri în vacanță. Acest Bonsam, vraciul împielițat, poate debloca situația, executând de-a-ndoaselea miracolul de la Campionatul Mondial de Fotabal. Îl poate ajuta pe președintele Dan să bage în poarta partidelor un premier. Să le dea un gol, cum ar veni, mai ales că la ultimele două goluri, Tomac și Veștea, a ratat lamentabil.

Chiar dacă n-am vânat prea des hipopotami din pirogă, nici n-am ajuns să mă cațăr în manglieri și nici nu m-am lăudat că mi-aș fi luat vreodată micul dejun cu omletă din ouă de crocodil și jumări de facocer, am analizat serios și în context problema. Am întors-o pe toate fețele, cum ar spune Grindeanu, mlădiindu-se ca o antilopă bongo. Am redus-o la absurd, cum ar spune Bolojan, încruntându-se ca un pangolin.

Ce ar trebui, prin urmare, să facă iscusitul Diavol de Miercuri, ca să deblocheze situația politică în care ne-am proptit? Să îmbrace treningul lui preferat, cel care îi poartă noroc, Dolce & Gabbana, să ia cu grăbire un Sagittarius serpentarius (Pasărea-secretar, condiții de business class) și să aterizeze în Sala Unirii din Cotroceni.

Nu sunt tocmai ușor de înțeles bazele tehnico-metafizice ale spectaculoasei moșmoande africane care trebuie și poate fi aplicată cu succes lui Nicușor Dan. Vă spun pe scurt, așa cum am înțeles-o din tam-tam (telefonul african). Antropogeneza africană ne învață că – dacă tot a picat în lume ca musca-n lapte – omului, atunci când Ori-ul (individualitatea) i se deteriorează, până într-acolo încât nu mai poate duce la capăt un proiect sau o acțiune, un vraci profesionist îi redă suflul, pentru a continua să reușească în viață.

Însă Nana Kwaku Bonsam îi va aduce lui Nicușor Daniel Dan nu doar un nou suflu, ci și soluția, împachetată teoretic în frunze de boabab. Practic, cine altcineva decât el însuși, Diavolul de Miercuri, mai poate rezolva criza politică în România? Nimeni altul nu poate fi desemnat, cu șanse de sută la sută și chiar mai mari, să obțină voturile membrilor Legislativului. Doar el. Doar Nana Kwaku Bonsam (greu de pronunțat, greu de înjurat).

Odată instalat în funcție, primul miracol pe care îl va face va fi operațiunea de repatriere a parlmentarilor români din vacanță, vreo cinci sute de suflete plus aparținători, operațiune cum n-au mai pomenit agențiile de turism în toată istoria lor. Pentru eficiență guvernamentală, îl va clona pe Cătălin Predoiu în fruntea tuturor ministerelor.

Apoi, Diavolul de Miercuri se va pune tacticos pe guvernat, la început aplicând vrăji ușoare, de vară, instituțiilor internaționale de rating.

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