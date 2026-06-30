Cod portocaliu de furtuni în șase județe

ANM a emis o avertizare cod portocaliu valabilă marți, 30 iunie, între orele 14:00 și 20:00. Sunt vizate județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și, local, zona montană.

Meteorologii avertizează că în aceste zone vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată.

„În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și local în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm) și averse”, potrivit ANM.

Cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp în intervale scurte, iar izolat vor depăși 50 l/mp.

Tot marți, între orele 12:00 și 23:00, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în zona de munte, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Munteniei și Oltenia.

Marți (30 iunie) la început în zona de munte, apoi și în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm).

În intervale scurte (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Județele vizate de codul portocaliu de furtuni sunt Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și local, zona montană. Sursa foto: ANM

Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul țării în cursul după-amiezii și serii, iar în noaptea de marți spre miercuri și în regiunile sudice.

Noi furtuni și miercuri

ANM a emis și un cod galben valabil în intervalul 1 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 10:00.

Sunt vizate: Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local zona de munte. Miercuri (1 iulie) și în noaptea de miercuri spre joi (1/2 iulie) în Oltenia, Muntenia în sudul Banatului și local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Cod galben de furtuni valabil în intervalul 1 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 10:00. Sursa foto: ANM

Bucureștiul rămâne marți sub cod roșu de caniculă

În Capitală, până la 1 iulie, ora 10:00, rămâne în vigoare codul roșu de caniculă. Potrivit prognozei speciale emise de ANM, valul de căldură intens va persista, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va fi de 38-39 de grade Celsius, valoare comparabilă cu recordul absolut al lunii iunie, iar minima se va situa între 21 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Cerul va fi predominant senin, însă după-amiaza și noaptea vor crește șansele pentru înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 40-50 km/h și averse slabe.

De miercuri, vremea se schimbă în Capitală

În intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, vremea va deveni instabilă.

ANM prognozează averse torențiale, în general de 10-20 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibile vijelii cu rafale în jurul a 50 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni (1-4 cm). Temperatura maximă va scădea până în jurul valorii de 31 de grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 17 și 19 grade.

În intervalul 1 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 10:00, municipiul București se va afla sub cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Vezi și prognoza actualizată de ANM pentru următoarele 4 săptămâni

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