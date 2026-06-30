Cât de implicat este Cornel Ilie în viața copiilor lui: „Încercăm să păstrăm un echilibru”

Solistul trupei Vunk și frumoasa cântăreață au fost văzuți de mai multe ori împreună, însă au încercat pe cât posibil să-și țină relația departe de ochii publicului.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Libertatea, Cornel Ilie a dezvăluit că este în continuare foarte implicat în educația celor doi copii pe care îi are.

„Sunt foarte implicat și încerc să fiu prezent în viața copiilor cât de mult pot. Cred că cel mai important este ca ei să simtă stabilitate și sprijin. În ceea ce privește relația cu mama lor, încercăm să păstrăm un echilibru și să luăm deciziile care sunt cele mai bune pentru copii”, a spus Cornel Ilie.

Întrebat dacă iubește din nou și dacă este implicat într-o relație, cântărețul a păstrat misterul. „Prefer să păstrez partea asta a vieții mele departe de spațiul public. Sunt lucruri care au mai mult sens atunci când rămân personale”, a afirmat Cornel Ilie în exclusivitate pentru Libertatea.

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Artistul ne-a dezvăluit și că preferă întotdeauna o conexiune reală, nu doar una virtuală, și că se simte foarte aproape de public în momentul în care are fanii în fața lui.

„Depinde cum folosești rețelele sociale. Pot fi și conectare reală, dar și iluzie de apropiere. Internetul este un instrument foarte util pentru a comunica, dar nimic nu înlocuiește întâlnirea reală, concertul, momentul în care vezi reacția oamenilor în fața ta”, a încheiat Cornel Ilie interviul pentru Libertatea.

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