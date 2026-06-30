Mama din Elveția a fost concediată fără preaviz, printr-un apel telefonic

În luna aprilie 2026, o femeie din Lutry, cantonul Vaud, a fost concediată fără preaviz în urma unui simplu apel telefonic neașteptat.

Femeia petrecuse patru luni în Germania, la căpătâiul fiului său de 18 ani, grav rănit în incendiul devastator care a avut loc pe 1 ianuarie la Crans Montana, relatează portalul de știri Blick, parte a grupului Ringier.

Adolescentul a fost spitalizat și a avut nevoie de îngrijiri, iar femeia s-a urcat imediat în avion și a plecat în Germania. Angajatorul nu i-ar fi oferit femeii niciun avertisment înainte, doar i-a dat un telefon prin care a anunțat-o că nu mai are un loc de muncă.

Fiul mamei concediate avea arsuri pe 60% din suprafața corpului

Tânărul, care suferise arsuri pe 60% din suprafața corpului, a fost transportat la un spital specializat din Halle, Germania, pentru tratament. Pentru a-i putea fi aproape în această perioadă dificilă, mama a închiriat un apartament mobilat în apropierea spitalului, evitând astfel călătoriile lungi între Elveția și Germania.

„Angajatorul meu m-a întrebat despre starea fiului meu, iar apoi mi-a spus că contractul meu va înceta pe 30 iunie”, a povestit aceasta pentru portalul de știri 24 Heures.

Firma a concediat-o pe mama și i-a transmis că astfel se poate ocupa de fiul ei

Compania la care lucra mama băiatului de 18 ani i-a transmis clar faptul că astfel se va puteam ocupa de îngrijirea adolescentului, fără să mai existe presiunea muncii. Femeia a fost devastată la aflarea acestor vești, mai ales că nu fusese notificată în prealabil și nici nu se aștepta să ajungă în acest punct.

„Mi-a spus că astfel voi putea să mă ocup de fiul meu fără presiune, să-i dau prioritate. Am fost șocată, uluită. Când am închis telefonul, m-am prăbușit. Toată săptămâna următoare am plâns aproape continuu”, a mai povestit femeia, pentru sursa citată mai sus.

Ce se întâmplă cu soțul mamei concediate pentru că a stat cu fiul în spital

Pe de altă parte, soțul femeii s-a declarat profund afectat de situație, subliniind diferențele de atitudine între angajatorii lor. Bărbatul a explicat că firma la care el lucrează a fost mult mai înțelegătoare.

„Firma mea a fost mult mai înțelegătoare, dublând o sumă colectată de colegi pentru a ne ajuta. Ar fi fost corect ca angajatorul ei să aștepte întoarcerea ei în Elveția pentru a discuta față în față”, a spus acesta, pentru sursa citată anterior.

Familia tânărului rănit în incendiul de la Crans Montana a trăit un coșmar

Incendiul din noaptea de Revelion a schimbat complet viața acestei familii. În timp ce fiul lor se lupta între viață și moarte, părinții au trăit luni întregi în incertitudine și teamă.

„Acest concediere, complet neașteptată, este o altă pierdere de repere, într-o viață deja dată peste cap”, a mărturisit mama.

În Elveția, cazul a generat un val de empatie în comunitatea locală, dar și critici privind lipsa de umanitate a angajatorului care a decis să o concedieze într-un moment atât de dificil.

Cum s-a produs incendiul din clubul Le Constellation, de la Crans Montana

Tragedia a izbucnit în jurul orei locale 01:26, în timp ce în interiorul localului se aflau peste o sută de persoane. Potrivit martorilor și imaginilor analizate de anchetatori, focul a pornit în momentul în care o chelneriță, transportată pe umerii unui barman, a ridicat două sticle de șampanie decorate cu artificii de tip fântână. Scânteile au atins tavanul clubului situat la subsol, care era acoperit cu spumă acustică și elemente din lemn vopsit. Experții au remarcat rapid o serie de asemănări între incendiul de la Crans Montana și tragedia din România, din Clubul Colectiv.

Focul s-a extins cu o viteză uluitoare, generând un fenomen de „flashover” în mai puțin de jumătate de minut. Înăuntru s-a instalat panica instantaneu, iar clienții au încercat să stingă flăcările aruncând cu băuturile din pahare, însă fără succes.

Fumul toxic și dens a inundat rapid incinta, reducând vizibilitatea la zero și provocând asfixierea celor prinși în interior. Evacuarea a fost îngreunată major de configurația spațiului, publicul fiind obligat să folosească o scară extrem de îngustă care ducea spre ieșirea principală de la parter.

Cum a rătat bilanțul victimelor după tragedia de la Crans Montana

În urma incendiului de la Crans-Montana, 41 de persoane au murit, iar alte 116 au fost rănite. Majoritatea victimelor au fost tineri și adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 39 de ani, jumătate dintre cei decedați având sub 18 ani. Printre persoanele care au murit sau au fost grav rănite s-au numărat atât cetățeni elvețieni, cât și turiști străini din Italia, Franța și alte state, inclusiv un cetățean de origine română.

Echipele de intervenție sosite la fața locului au descris scene de coșmar, mulți dintre supraviețuitori suferind arsuri extrem de grave pe mai mult de jumătate din suprafața corpului. Peste 80 de persoane au avut nevoie de spitalizare imediată în centre specializate pentru arși din Elveția și din țările vecine. Procesul de identificare a fost unul anevoios din cauza stării în care se aflau trupurile neînsuflețite, fiind necesare teste ADN și expertize medico-legale complexe.

Măsurile adoptate de autorități și stadiul anchetei penale

Reacția autorităților elvețiene a fost imediată, fiind declarate cinci zile de doliu național în memoria victimelor. Ulterior, consiliul local din Crans-Montana a interzis total utilizarea artificiilor și a dispozitivelor pirotehnice în interiorul tuturor localurilor publice de pe raza stațiunii. De asemenea, la nivel federal s-au demarat controale stricte privind materialele folosite pentru antifonarea cluburilor de noapte.

Ancheta penală coordonată de procurorii din Valais a scos la iveală nereguli administrative majore. Primarul stațiunii, Nicolas Féraud, a recunoscut public că localul „Le Constellation” nu mai fusese supus unei inspecții de siguranță la incendiu de cinci ani.

În prezent, peste 13 persoane sunt cercetate penal, printre care se numără proprietarii de origine franceză ai clubului, administratorii, dar și oficiali publici acuzați de neglijență în serviciu și omor din culpă. Anchetatorii verifică dacă clubul a depășit capacitatea maximă legală și de ce ieșirea de urgență de la subsol a fost inaccesibilă în timpul incendiului.

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