Nicușor Dan e nemulțumit că PNL a decis să nu mai susțină un guvern minoritar PSD. De ce nu vrea alegeri anticipate

Preşedintele Nicuşor Dan a criticat marţi într-o conferință de presă lipsa de transparenţă a liberalilor în negocierile pentru formarea guvernului, subliniind că Partidul Naţional Liberal (PNL) a exprimat clar susţinerea pentru un guvern minoritar PSD.

„Mi-ar fi plăcut să se spună, în mod onest, am reconsiderat, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă”, a declarat Nicușor Dan.

În cadrul unei declaraţii detaliate, Nicuşor Dan a precizat că schimbarea poziţiei PNL a fost evidentă în timpul discuţiilor interne. „Nu din declaraţiile publice de la ieşire, ci pe conţinutul discuţiilor dinăuntrul negocierilor, unde au fost atâţia oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. A fost explicit, PNL susţine un guvern minoritar PSD”, a spus acesta. Preşedintele a adăugat că au fost discutate inclusiv aspecte legate de numirea secretarilor de stat şi a prefecţilor.

În acelaşi context, Nicuşor Dan a atras atenţia asupra riscurilor generate de eventualitatea organizării alegerilor anticipate. El a explicat că, potrivit sondajelor, anticipate nu ar produce schimbări majore în structura majorităţilor parlamentare şi ar perpetua blocajul politic actual. „Eu mi-aş dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce schimbări fundamentale de majorităţi. Ne-am găsit în acelaşi blocaj în care suntem azi şi, în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile”, a afirmat el.

Referindu-se la discuţiile dintre partide, şeful statului a menţionat că negocierile continuă, însă lipsa unui acord după două luni indică o problemă generalizată. „Toată lumea discută. Nu am ce să reproşez partidelor lor. Inclusiv ieri au discutat. Atâta timp cât după două luni nu s-a găsit o soluţie, înseamnă că e o problemă peste tot”, a concluzionat preşedintele Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a susținut marți, 30 iunie, o conferință de presă înainte de intrarea Parlamentului în vacanța de vară, abordând blocajul politic și stadiul negocierilor între partide.

În timpul conferinței de presă de marți, președintele Nicușor Dan a transmis și un mesaj pentru românii care l-au votat și se plâng pe Facebook de deciziile pe care le-a luat ca președinte. Șeful statului spune că este „un om rațional” și consideră că are „drepate” și duce „România în direcția bună”.

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