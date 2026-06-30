În această perioadă, pe rețelele de socializare au apărut mai multe fotografii în care Dan Negru apare alături de soția lui, un lucru mai puțin obișnuit, deoarece Codruța Negru preferă să nu stea în lumina reflectoarelor.

Imaginile rare cu soția lui Dan Negru în vacanță s-au viralizat rapid, astfel că Răzvan Pascu a reacționat pe internet, diret din vacanța pe care a organizat-o în Mauritius.

„Codruța, sotia lui Dan Negru, a fost zilele astea din vacanța în Mauritius pe prima pagină a ziarelor în România, după câteva fotografii postate de noi. Presa și cititorii pare că sunt interesați de firescul unui om care a preferat mereu să rămână în umbră și să clădească la a crea și susține un Dan din ce în ce mai bun.

Și îmi place să-l «toc» cu asta, că nu mai este el vedeta familiei. A zis că trebuie să facă ceva pentru a-și recâștiga poziția, aăa că a ieșit poza asta. Trecând peste glume, ne simțim bine unii cu alții și, deși pare că sunt deseori în vacanțe, abia acum am avut și eu o vacanță”, a scris Răzvan Pascu pe Facebook, alături de o fotografie în care apare lângă Dan Negru care scoate limba și lângă Codruța, soția prezentatorului de la Kanal D.

Dan Negru (în centru) alături de soția lui, Codruța Negru, și de Răzvan PascuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Iar pe 30 iulie 2026, direct din vacanță, Dan Negru a postat pe Facebook un mesaj pentru bunicul său care nu mai este printre noi.

„Ieri a fost ziua de nume a bunicului meu, Pavel. A trăit 96 de ani! Sunt departe de țară, într-un loc cu puține biserici creștine și n-am apucat să-i aprind ieri o lumânare. O fac acum, aici… Când vă mai speriați de căldura de afară, de drone sau de breaking news-uri, amintiți-vă de bunicii voștri.

Bunicul meu, copil fiind, a prins Primul Război Mondial, în care au murit peste 22 de milioane de oameni. La 4 ani a trecut prin epidemia de gripă spaniolă, care a ucis 50 de milioane de oameni. La 15 ani a prins Marea Criză Economică, ce a lovit crunt și România. La 25 de ani a plecat pe front în Al Doilea Război Mondial, în care au murit peste 70 de milioane de oameni. A ajuns până la Stalingrad. La 33 de ani a trecut prin Marea Foamete, în timpul căreia au murit peste 300.000 de români. La 35 de ani i-au fost naționalizate casa și pământul. Nu a mai rămas cu nimic. La 36 de ani a fost deportat în Bărăgan. La 48 de ani a fost mobilizat din cauza Crizei Rachetelor nucleare din Cuba. A prins și Revoluția din 1989 și reforme monetare și dictaturi și democrații, dar a trăit împăcat !

Suntem fericiți și nu știm! Ne plângem de viață, deși trăim viața pe care alții ar visa să o aibă! Moș Pali, bunicul meu, a murit în 2010, împăcat. Avea 96 de ani și nu și-a căutat niciodată fericirea. Era fericit cu lucrurile mărunte și știa că marea nefericire vine tocmai din goana după fericire”, a scris Dan Negru pe internet.

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