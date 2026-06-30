Greva programată pentru duminică, 5 iulie

Conform calendarului publicat de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor din Italia, seria de greve începe pe 2 iulie, cu o oprire regională de 8 ore a personalului DB Cargo Italia în Lombardia, între orele 3.31 și 11.29. Totuși, apogeul protestelor este așteptat pe 5 iulie. În această zi, se vor desfășura mai multe greve, inclusiv una națională de 24 de ore a personalului ENAV de la Milano Malpensa, o oprire de 24 de ore a angajaților din sectorul aerian, aeroportuar și handling, și o grevă națională de 24 de ore a personalului navigant easyJet.

Pe lângă aceste acțiuni, alte greve de durată mai scurtă vor afecta activitatea aeroporturilor: o oprire de 8 ore a personalului ADR Security la aeroporturile din Roma Fiumicino și Ciampino (10.00-18.00), una de 4 ore a personalului ENAV la Malpensa (13.00-17.00) și un protest de 4 ore al angajaților FedEx, tot la Malpensa (14.00-18.00). La Aeroportul Catania Fontanarossa, personalul Asc Handling va intra în grevă între orele 14.00 și 18.00. Tot în aceeași zi, transportul public local din zona Florenței va fi afectat de o grevă de 24 de ore a Autolinee Toscane.

Alte proteste în săptămâna 5-11 iulie

Ziua de 6 iulie va aduce noi probleme pentru călători. Transportul public local din Catania, operat de AMTS, va fi suspendat timp de 24 de ore. În paralel, va avea loc o grevă națională de 24 de ore a personalului Mercitalia Shunting & Terminal, care va începe pe 6 iulie, la ora 21.00, și se va încheia pe 7 iulie, la aceeași oră. De asemenea, la Prato, Autolinee Toscane va opri activitatea pentru 4 ore între 18.30 și 22.30.

Pe 7 iulie, personalul RFI – Direcția operativă infrastructuri teritoriale Palermo va organiza o grevă de 8 ore, între 9.00 și 17.00. După o scurtă pauză, protestele reîncep pe 9 iulie, când echipajele operative Italo vor intra în grevă de la ora 3.00 (9 iulie) până la ora 2.00 (10 iulie). Tot pe 9 iulie, în regiunea Puglia este anunțată o grevă generală pentru întreaga zi, iar personalul Captrain Italia va înceta lucrul între orele 16.01 și 23.59.

Calendarul grevelor italiene până la sfârșitul lunii

Potrivit Corriere della Sera, valul de greve va continua pe 11 iulie, cu o oprire de 24 de ore a personalului AMAT din Palermo. Pe 15 iulie, angajații Elior, responsabili de serviciile de catering și logistică la bordul trenurilor Trenitalia, vor organiza, de asemenea, o grevă de o zi întreagă. În data de 20 iulie, transportul public din Latina și Florența va fi perturbat de greve locale. Ziua de 21 iulie va aduce o oprire de 24 de ore a personalului aeroportuar de la Milano Malpensa, inclusiv angajații Alha și MLE-Bcube.

Luna iulie se va încheia cu două zile critice, 23 și 24 iulie, când este programată o grevă națională a sectorului feroviar și a transportului de mărfuri pe calea ferată. Greva va începe pe 23 iulie, la ora 21.00, și se va încheia pe 24 iulie, la ora 20.59. Aceasta ar putea afecta și unele companii regionale și locale de transport public.

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