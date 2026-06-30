Greva programată pentru duminică, 5 iulie

Conform calendarului publicat de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor din Italia, seria de greve începe pe 2 iulie, cu o oprire regională de 8 ore a personalului DB Cargo Italia în Lombardia, între orele 3.31 și 11.29. Totuși, apogeul protestelor este așteptat pe 5 iulie. În această zi, se vor desfășura mai multe greve, inclusiv una națională de 24 de ore a personalului ENAV de la Milano Malpensa, o oprire de 24 de ore a angajaților din sectorul aerian, aeroportuar și handling, și o grevă națională de 24 de ore a personalului navigant easyJet.

Pe lângă aceste acțiuni, alte greve de durată mai scurtă vor afecta activitatea aeroporturilor: o oprire de 8 ore a personalului ADR Security la aeroporturile din Roma Fiumicino și Ciampino (10.00-18.00), una de 4 ore a personalului ENAV la Malpensa (13.00-17.00) și un protest de 4 ore al angajaților FedEx, tot la Malpensa (14.00-18.00). La Aeroportul Catania Fontanarossa, personalul Asc Handling va intra în grevă între orele 14.00 și 18.00. Tot în aceeași zi, transportul public local din zona Florenței va fi afectat de o grevă de 24 de ore a Autolinee Toscane.

Alte proteste în săptămâna 5-11 iulie

Ziua de 6 iulie va aduce noi probleme pentru călători. Transportul public local din Catania, operat de AMTS, va fi suspendat timp de 24 de ore. În paralel, va avea loc o grevă națională de 24 de ore a personalului Mercitalia Shunting & Terminal, care va începe pe 6 iulie, la ora 21.00, și se va încheia pe 7 iulie, la aceeași oră. De asemenea, la Prato, Autolinee Toscane va opri activitatea pentru 4 ore între 18.30 și 22.30.

Pe 7 iulie, personalul RFI – Direcția operativă infrastructuri teritoriale Palermo va organiza o grevă de 8 ore, între 9.00 și 17.00. După o scurtă pauză, protestele reîncep pe 9 iulie, când echipajele operative Italo vor intra în grevă de la ora 3.00 (9 iulie) până la ora 2.00 (10 iulie). Tot pe 9 iulie, în regiunea Puglia este anunțată o grevă generală pentru întreaga zi, iar personalul Captrain Italia va înceta lucrul între orele 16.01 și 23.59.

Calendarul grevelor italiene până la sfârșitul lunii

Potrivit Corriere della Sera, valul de greve va continua pe 11 iulie, cu o oprire de 24 de ore a personalului AMAT din Palermo. Pe 15 iulie, angajații Elior, responsabili de serviciile de catering și logistică la bordul trenurilor Trenitalia, vor organiza, de asemenea, o grevă de o zi întreagă. În data de 20 iulie, transportul public din Latina și Florența va fi perturbat de greve locale. Ziua de 21 iulie va aduce o oprire de 24 de ore a personalului aeroportuar de la Milano Malpensa, inclusiv angajații Alha și MLE-Bcube.

Luna iulie se va încheia cu două zile critice, 23 și 24 iulie, când este programată o grevă națională a sectorului feroviar și a transportului de mărfuri pe calea ferată. Greva va începe pe 23 iulie, la ora 21.00, și se va încheia pe 24 iulie, la ora 20.59. Aceasta ar putea afecta și unele companii regionale și locale de transport public.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Unica.ro
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
GSP.RO
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

„Eu nu înțeleg încă de ce nu a trecut guvernul Tomac” spune Nicușor Dan. Președintele recunoaște că are și el o vină pentru criza politică
BREAKING NEWS
Politică 15:42
„Eu nu înțeleg încă de ce nu a trecut guvernul Tomac” spune Nicușor Dan. Președintele recunoaște că are și el o vină pentru criza politică
Blocaj la Cotroceni, pustiu în Parlament. România intră în „Vacanța mare” fără guvern cu puteri depline. Cine (mai) administrează țara
Analiză
Ştiri 12:41
Blocaj la Cotroceni, pustiu în Parlament. România intră în „Vacanța mare” fără guvern cu puteri depline. Cine (mai) administrează țara
Parteneri
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt, votanții săi
Adevarul.ro
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt, votanții săi
Mitică Dragomir, anunț despre viitorul premier: „Există o singură soluție”. Ce spune fostul șef LPF despre posibilitatea anticipatelor
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, anunț despre viitorul premier: „Există o singură soluție”. Ce spune fostul șef LPF despre posibilitatea anticipatelor
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Nea Mărin revine la Antena 1. Când începe un nou sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”
Stiri Mondene 15:45
Nea Mărin revine la Antena 1. Când începe un nou sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”
Cum a început relația dintre Mario Fresh și iubita lui, Miruna Gavrilă: „Ne-am mișcat destul de repede”
Stiri Mondene 15:09
Cum a început relația dintre Mario Fresh și iubita lui, Miruna Gavrilă: „Ne-am mișcat destul de repede”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
ObservatorNews.ro
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Mediafax.ro
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
Redactia.ro
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML
KanalD.ro
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML

Politic

„Eu nu înțeleg încă de ce nu a trecut guvernul Tomac” spune Nicușor Dan. Președintele recunoaște că are și el o vină pentru criza politică
BREAKING NEWS
Politică 15:42
„Eu nu înțeleg încă de ce nu a trecut guvernul Tomac” spune Nicușor Dan. Președintele recunoaște că are și el o vină pentru criza politică
Comemorarea pogromului de la Iași în Parlamentul României: prezență redusă, proteste anemice și selfie-uri
Reportaj
Politică 29 iun.
Comemorarea pogromului de la Iași în Parlamentul României: prezență redusă, proteste anemice și selfie-uri
Parteneri
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu FC Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
Fanatik.ro
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu FC Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație