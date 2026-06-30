Datele oficiale arată o scădere importantă a performanței generale comparativ cu sesiunea din anul precedent. Mai exact, 79% dintre elevii care au susținut examenul au obținut medii mai mari sau egale cu 5, față de un procent de 83,1% înregistrat anul trecut.

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu dintr-un total de 148.268 de elevi înscriși. Această dinamică reflectă o rată de participare solidă, de 96,6%. La nivel național, numărul notelor maxime a fost unul extrem de restrâns, doar 7 absolvenți reușind să încheie examenul cu media generală 10.

Situația detaliată pe discipline: Limba Română versus Matematică

Analiza rezultatelor pe materii indică diferențe de promovabilitate între proba umanistă și cea reală. La Limba și literatura română s-a înregistrat o rată de succes mai ridicată. Din totalul celor 143.713 lucrări evaluate, 117.538 de elevi (reprezentând 81,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5. Dintre aceștia, 398 de candidați au obținut nota maximă 10.

La Matematică, testarea a ridicat dificultăți suplimentare pentru candidați. Din cele 143.382 de lucrări corectate, 106.505 elevi (74,3%) au reușit să obțină cel puțin nota 5. Performanța de top a fost, de asemenea, mai greu de atins în cazul acestei discipline, doar 102 elevi fiind notați cu 10 curat.

În ceea ce privește minoritățile naționale, la Limba și literatura maternă s-a înregistrat cea mai mare rată de note peste 5. Astfel, 90,3% dintre candidați (adică 7.980 de elevi din 8.834 de lucrări evaluate) au trecut pragul critic, iar 86 dintre ei au fost notați cu 10. Examenul a consemnat și incidente de organizare, opt elevi fiind eliminați din săli din cauza unor tentative de fraudă. Lucrările acestora au fost sancționate cu nota 1.

Procedura și calendarul depunerii contestațiilor

Rezultatele au fost anonimizate, fiind publicate pe baza codului unic primit de fiecare candidat, respectând normele europene de protecție a datelor (GDPR). Elevii nemulțumiți de notele inițiale pot solicita reevaluarea lucrărilor scrise. Vizualizarea foilor de examen și depunerea oficială a contestațiilor încep miercuri, în intervalul orar 14:00 – 18:00, și continuă în zilele de joi și vineri, conform programului stabilit.

Este important de menționat că procesul de depunere a contestațiilor nu depinde de vizualizarea prealabilă a lucrării și nici vizualizarea nu obligă candidatul să conteste nota. În momentul în care decid să conteste rezultatul, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de un reprezentant legal.

Împreună, aceștia vor completa și vor semna o declarație-tip. Prin acest document, semnatarii își asumă faptul că nota inițială poate fi modificată prin creștere sau prin descreștere în urma procesului de reevaluare. Rezultatele finale ale Evaluării Naționale, după soluționarea tuturor cererilor, vor fi afișate în data de 8 iulie.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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