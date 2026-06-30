Călătoriile, teren fertil pentru prietenii noi

Potrivit datelor colectate de WeRoad de la 5.000 de participanți din Spania, Italia, Franța, Germania și Regatul Unit, 45% dintre respondenți au afirmat că preferă să își facă prieteni noi prin intermediul călătoriilor, în detrimentul spațiilor tradiționale precum locul de muncă sau universitatea. Libertatea pe care o oferă călătoriile pare să fie un factor cheie: 8 din 10 participanți au declarat că se simt mai deschiși către ceilalți atunci când călătoresc.

Mai mult, 58% au explicat că întâlnirile cu oameni noi reprezintă o parte esențială a experienței de vacanță, iar 66% au indicat că au construit o conexiune autentică cu o persoană pe parcursul călătoriilor lor.

Când cercetătorii au întrebat ce face relațiile formate în timpul călătoriilor atât de speciale, răspunsurile au fost diverse, dar pozitive. 60% au menționat experiențele comune, 43% timpul petrecut împreună, iar 30% au subliniat faptul că evadarea din rutină contribuie la crearea acestor legături.

De asemenea, 19% au remarcat absența așteptărilor reciproce, iar 16% au menționat eliberarea de rolurile obișnuite din viața de zi cu zi.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Într-o lume tot mai digitalizată, dorința de a construi relații offline câștigă teren. Doar 9% dintre participanți au spus că folosesc aplicații de întâlniri sau rețele sociale pentru socializare, în timp ce 72% au declarat că își doresc să participe la experiențe sociale față în față.

Studiul vine într-un context în care 66% dintre europeni consideră că este mai greu să întâlnească oameni noi decât era în urmă cu câțiva ani. Mai mult, 84% dintre respondenți au afirmat că este mai dificil să dezvolți relații cu adevărat semnificative în prezent.

Singurătatea, o problemă comună

Mai mult de jumătate dintre cei chestionați au recunoscut că sunt nemulțumiți de viața lor socială. Printre motivele invocate se numără lipsa timpului (33%), nesiguranța de a face primul pas (25%) și anxietatea socială (21%). Totodată, 20% dintre respondenți au mărturisit că se confruntă cu un sentiment profund de singurătate, indiferent dacă locuiesc în orașe mari sau în zone izolate.

În acest context, călătoriile devin o oportunitate unică de conectare. Euronews subliniază că experiențele comune și atmosfera relaxată pe care o oferă vacanțele facilitează interacțiunile și legăturile autentice între oameni, indiferent de mediul din care provin.

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