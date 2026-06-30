WhatsApp va introduce această funcție pentru a proteja mai bine confidențialitatea. Astfel, aceștia nu vor mai fi obligați să își dea numărul de telefon atunci când cunosc persoane noi sau intră în grupuri de WhatsApp, ci își vor crea un username pe care îl vor putea oferi celor interesați.

Foarte important, username-ul nu va funcționa ca pe rețelele sociale, adică nu va exista o listă publică de căutare și nici sugestii de persoane. În plus, numele de utilizator nu trebuie să fie același ca pe alte platforme, de exemplu Facebook sau Instagram.

„Pentru majoritatea oamenilor, alegerea unui nume de utilizator WhatsApp trebuie să fie ceva unic, cunoscut doar de persoanele cu care doresc să comunice. Dacă ai nevoie de ajutor pentru a alege unul, punem la dispoziție un generator de username-uri care te poate ajuta să găsești o variantă potrivită”, a transmis compania.

După viitoarele actualizări ale aplicației, oamenii își vor putea crea un username accesând „Setări > Cont > Nume de utilizator (Username)”, iar aceasta va deveni metoda implicită de inițiere a noilor conversații. Astfel, atunci când cineva începe o discuție nouă, va vedea numele de utilizator în locul numărului de telefon.

Facilitatea va fi disponibilă spre finalul acestui an, iar utilizatorii vor primi o notificare când se va întâmpla acest lucru.

WhatsApp a fost lansat în 2009, mai întâi pe iPhone, iar un an mai târziu și pe telefoanele cu sistem de operare Android. În 2014 a fost cumpărat de Facebook (acum Meta) cu 19 miliarde de dolari americani, iar acum WhatsApp are aproximativ 3 miliarde de utilizatori.