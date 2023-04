La vârsta de doar 14 ani, Nadine deja fuma și bea alcool. Situația în care era, fără familie, în orfelinat, a împins-o spre aceste vicii, la care a renunțat ani mai târziu, abia când a devenit mamă. Pentru copilul ei a renunțat definitiv la alcool. „Eu fumez și beau de la 14 ani. Nu m-a oprit nimeni”, a recunoscut fosta cântăreață.

Nadine: „Beam ca să mă detașez de ceva ce trebuia să fie rezolvat”

„Eu nu am crescut într-o familie. În timp nu am făcut decât să beau și să fumez mai mult, ajungând să beau alcool pe stomacul gol. Era singura posibilitate în care mai puteam să simt. Beam ca să mă detașez de ceva ce trebuia să fie rezolvat. Neavând familie, nu am știut că de asta beau. Am crezut că e distractiv și că beau pentru că toată lumea o face”, a mai spus ea.

Fiul ei, Noah, a motivat-o să renunțe la alcool, dar spune că și credința a avut un rol important. „Am tot băut până când am avut copilul. Mi-a fost groază că mergeam lângă el seara să îi citesc povești și miroseam a țigară și a alcool. A fost o combinație de rușine cu frică de eșec. Copilul m-a motivat să mă pun la loc.

În plus, m-am regăsit în credință. Arhanghelul Mihail și Iisus Hristos m-au ajutat să scap de aceste vicii. Vedeam alcoolul ca pe o entitate care putea fi scoasă în afara mea. Acum s-a lăsat și soțul meu. Eu am renunțat total la alcool pentru că unii dintre noi nu pot cu jumătăți de măsură. Eu nu sunt omul care să mănânce doar o amandină, să fumeze o țigară și să bea un pahar de vin. Dacă știu că nu am măsură, le-am tăiat pe toate”, a mai povestit artista pentru Fanatik.

Nadine: „Toate acele oportunități și toată atenția m-au transformat în ceva foarte urât”

În același interviu, ea a explicat și cum a renunțat la celebritate. În urmă cu ani era mereu în lumina reflectoarelor, avea mare succes ca artistă, dar și ca actriță. A renunțat la această viață, a plecat în America, iar apoi și-a întemeiat o familie, o viață liniștită. „Eu am debutat de tânără. Pe mine nu m-a ghidat nimeni, din păcate, nu am avut un adult în spate să mă ajute să fac diferența dintre bine și rău. Toate acele oportunități și toată atenția m-au transformat în ceva foarte urât.

Am ales să plec pentru că deveneam un om cum nu mi-aș fi dorit să fiu. Deveneam un personaj. A fost coșmarul meu, să devin personajul pe care îl vedeam la colegii de breaslă. Râsul într-un fel, mersul într-un fel, nenatural. Toate ideile, doar ca să dea bine, era în disonanță cu naturalețea fiecăruia”, a explicat ea.

După ce a renunțat la concerte, la spectacole, ea a lucrat ca ospătăriță, dar a făcut și curățenie în diverse case în America. „Am vrut să mă ancorez în realitate, de aceea în Los Angeles m-am făcut ospătăriță și am făcut curat în case. Îmi cumpăram lucruri pentru casă de la magazinul de 99 de cenți. Mi-a plăcut că America m-a curățat. Când am revenit în România, am încercat să apar din nou. Eram la o emisiune la TV și am înghețat în timp ce trebuia să cânt. Am realizat că trebuia să mă mișc sexy, să mijesc ochii, să țugui buzele. Începea piesa și nu puteam să mă concentrez.

Am momente în care dansez și cânt prin casă și îmi spun că mă pricep la asta. Apoi mă scutur și îmi revin. Cred că rolul meu este să vin în întâmpinarea celor care se regăsesc în istoricul meu. Vreau să le fac altora viața mai ușoară”, a încheiat Nadine.

