„Ne pregătim din februarie pentru această zi. Atunci am înscris-o pe Namiko în prima ei tabără și vorba a rămas vorbă. Iar dimineață a plecat cu trenul într-o super aventură, distracție și declarație de independență… înainte să fi împlinit vârsta de 5 ani. Când am intrat în gară simțeam cum mă sufoc de emoții. Dar nu am zis nimic. Și a zis ea.

«Să știți că atunci când îi văd pe colegii mei eu o să vreau să stau cu ei, nu cu voi. Că am și eu niște colegi. Iar astăzi aleg echipa copiilor».

M-am bucurat că ea nu-mi împărtășește anxietatea de separare. Ba chiar a plecat în pasul ștrengarului. Apoi am urcat împreună în tren. Părinți și copii, justificat. Părinții cărau bagajul.

Fiecare copil are un troller din ăla mic, cel mai mic posibil, bagajul de mână din avion, cu tot cu 4 roți. Însă bagajul a fost azi adus pe brațe de câte doi părinți de căciulă, care au împărțit povara celor 8 kg. :))) Doar-doar să vadă toți unde se așază copilul, să mai câștige câteva secunde cu el/ea.

Recomandări „Prăbușirea de la Podul Înalt”. Construcție turistică pe locul unde Ștefan cel Mare a câștigat bătălia cu turcii, pusă la pământ de vânt. Ce spun autoritățile

Am făcut 3 poze de atmosferă și am coborât. Peronul plin de părinți, toți pregătiți să fluturăm batistele la plecare. De fapt, nu chiar toți, una dintre mămici a uitat chiar să coboare la timp și a oprit trenul pentru a sări din mers (nu e un fel de a spune, vezi și în video). :)

Șiii… au plecat. Și eu am mai plâns puțin. Întâi pe furiș, apoi la vedere, că și restul mămicilor sunt la fel de emotive. Hai cu Doamne ajută!”, a scris Andreea Ibacka pe contul de Instagram.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Andreea Marin, în culmea FERICIRII! E vorba de fiica ei, Violeta! Felicitări!

Viva.ro Cum arată casa în care locuiesc Viorica Dăncilă și soțul ei. Detaliul din sufragerie care a atras atenția tuturor

PUBLICITATE De ce să fii acum la Brașov, dacă vrei să.... Boovie!

FANATIK.RO Cine e actrița care spune că trăiește o ”dragoste nebună” cu Florin Piersic: ”Viața mea s-a schimbat”

Știrileprotv.ro Putin: „Dacă trebuie, suntem pregătiți pentru o confruntare militară directă cu NATO, dar nu dorim una cu SUA”

Observatornews.ro Cod galben şi portocaliu de ploi torenţiale, vijelii şi grindină în peste jumătate de ţară. Zonele afectate de avertizare

Orangesport.ro Lovitură la Dinamo. Un investitor ar dori să se retragă: "Am auzit la nivel de zvon faptul că nu ar dori să mai finanţeze". Prima reacţie a conducerii

Unica.ro Ce filme și seriale noi apar pe Netflix în august 2023