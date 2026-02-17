După ce au reușit să câștige America Express 2023, show difuzat de Antena 1, notorietatea lui Nelu Cortea și a lui Cătălin Bordea a crescut și mai mult. Iar în anul 2025 ei au fost prezentatori ai emisiunii „The Ticket”, de la același post de televiziune.

Au turnee de stand-up comedy în Europa

Într-un dialog pe care l-au purtat cu Libertatea, cei doi comedianți au vorbit despre spectacolele lor de stand-up comedy, afirmând că au avut foarte multe în diferite țări din Europa, însă în Statele Unite ale Americii nu au ajuns încă, deoarece acolo lumea nu prea îi cunoaște.

„În străinătate mergem peste tot: Anglia, Germania, Spania, Oslo, Țările Nordice, Copenhaga… Peste tot mergem! Am avut discuții să mergem și peste Ocean, dar nu s-a fructificat nimic, pentru că nu se justifică niște costuri, niște drumuri… Comunitățile de români nu sunt atât de ancorate în realitatea noastră din România, adică nu te știu foarte bine”, a spus Nelu Cortea în exclusivitate pentru Libertatea.

Acesta a fost completat și de Cătălin Bordea: „Sunt foarte mulți oameni plecați acolo de foarte mult timp și nu mai știu ce facem noi aici!”.

Ce s-a întâmplat la America Express 2023

Apoi, Nelu Cortea a povestit o întâmplare din emisiunea de la Antena 1: „Noi în Mexic, la America Express, am întâlnit niște români cam de vârsta noastră, vreo cinci persoane, și nimeni nu știa nimic de nimeni. Nu știau de formația Andre… Și atunci e mai dificil să faci acolo!”.

Întrebați cum sunt primiți de românii din Europa, în momentul în care au un spectacol de stand-up comedy, Nelu Cortea și Cătălin Bordea au afirmat că entuziasmul conaționalilor este foarte mare.

Cătălin Bordea și Nelu CorteaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

„Foarte bine. E ca o gură de aer, pentru că, nefiind ceva la îndemână pentru ei să vadă spectacole în limba română, te primesc toți cu brațele deschise. E un public extraordinar de fiecare dată. Nu e o diferență foarte mare între cei de acasă și cei din străinătate, pentru că sunt tot români de-ai noștri. Aici au acces mai ușor la spectacole de stand-up comedy, pentru că sunt mai multe. În străinătate sunt puțin mai entuziasmați, când știu că tu mergi special pentru asta acolo”, a spus Nelu Cortea.

„În Europa de obicei mergem noi doi și cu un începător sau o comediantă la început de drum”, a încheiat Cătălin Bordea interviul pentru Libertatea.

