Difuzat în fiecare seară de luni, „Tătuțu” îl are în rolul principal pe Bebe Măcelaru, interpretat de George Mihăiță, însă în serial mai apar Carmen Tănase, Bogdan Farcaș, Mihai Constantin, Șerban Pavlu și mulți alți actori tineri.

Printre cei care joacă în serialul de la PRO TV se regăsesc și mai mulți tineri, precum Matei Constantin, care este nimeni altul decât fiul lui Mihai Constantin și nepotul Tamarei Buciuceanu. În „Tătuțu”, el îl interpretează pe Ovidel, fiul interlopului Stavrositu, care este jucat chiar de către tatăl său din viața reală.

Nu interacționează foarte mult cu Bebe Măcelaru

Înainte ca serialul „Tătuțu” să fie difuzat de PRO TV, Matei Constantin a stat de vorbă cu Libertatea despre rolul său, dar și despre viața lui.

Libertatea: Îți mai amintești cum a fost la castingul pentru rolul tău din „Tătuțu”?

Matei Constantin: Din ce îmi aduc aminte, cred că a fost un casting obișnuit și toată lumea l-a abordat cu profesionalismul specific echipei PRO TV, creând un mediu unde am putut să mă simt relaxat și în largul meu, pentru a-mi da frâu liber din punct de vedere creativ. Am dat proba, m-am simțit bine, iar ulterior am aflat că am luat rolul. Așadar, a fost un casting reușit.

Recomandări Cine sunt frații Poștoacă, acționarii arestați în cazul Nordis. Când s-a lipit cuplul Vicol-Ciorbă de afacerea pe care au devalizat-o de 197 de milioane de euro

Care e relația ta din serial cu Bebe Măcelaru? Cine este Ovidel și cât de mult interacționează cu el?

Propriu-zis, Ovidel interacționează cu Bebe Măcelaru într-un singur episod de până acum. Dar cred că povestea și eventuala evoluție a personajului meu se învârte atât în jurul lui Bebe Măcelaru, cât și în jurul relației fie ea de conflict pe care o are cu Stavrositu. Când vine vorba de el, Ovidel e un tip extrem de sensibil și aș spune teribil de familist, în ciuda faptului că încearcă să se delimiteze din răsputeri de obiceiurile lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ce ar trebui să știe publicul larg despre personajul tău din „Tătuțu”?

Că povestea lui abia a început.

În viața reală ești fiul lui Mihai Constantin, în serial îl joci pe fiul lui Stavrositu, care este interpretat chiar de tatăl tău. Cum v-ați înțeles la filmări?

Ne-am înțeles cum ne înțelegem de obicei, foarte bine.

Te uitasei la „Clanul”, cunoșteai povestea din serial? Ți-ai fi dorit să fii alt personaj din „Clanul” sau „Tătuțu”?

Recomandări Cronica unei demisii așteptate. Klaus Iohannis a primit ce a oferit

Da, am urmărit și serialul „Clanul” și eram familiarizat cu universul pe care îl propune. Referitor la ce alt rol aș fi ales dacă nu era Ovidel, mi-ar fi plăcut să abordez și personajul lui Ciroză, cu toate situațiile din jurul lui. Totodată consider că Augustin este distribuit perfect și nu cred că ar fi fost cineva mai potrivit decât el.

Joacă și în Atletico Textila, pe VOYO

Ce-ți place să faci în timpul liber?

Timpul liber încerc să mi-l ocup cu cât mai mult sport: de la alergat, la mers la sală sau, mai nou, cu prietenii la padel. Toată copilăria mea s-a învârtit în jurul sportului și încerc în fiecare zi să mențin acest obicei.

În ce alte spectacole sau producții te mai pot vedea cei de acasă?

Încă din 2023 fac parte din trupa teatrului Bulandra, unde mă puteți vedea în mai multe spectacole din repertoriul acestuia. Pentru pasionații de teatru, mă mai pot vedea și la Teatrul Național București, și la Teatrul Independent Point în alte spectacole, iar pentru zilele cand nu aveți chef să iesiți din casă, vă invit să ne urmăriți și în Atletico Textila, pe VOYO.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News