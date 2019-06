Recent, Nico a ținut o dietă care a trimis-o direct pe patul de spital. Aceasta a slăbit 7 kilograme în 7 zile, însă acest lucru a costat-o scump.

„Dukanul nu o să-l mai țin niciodată pentru că mi-a fost rău. Am avut un șoc foarte, foarte nasol. Nu știu, de la proteine, nu știu ce s-întâmplat. Doar primele zile le-am ținut, după care m-a luat cu tremurici, am ajuns până la urmă la perfuzii și apoi a trebuit să iau vitamine. Am slăbit 7 kilograme în 7 zile, adică 1 kilogram pe zi, dar și acum spun același lucru: Dukanul nu o să mai țin niciodată!”, a declarat cântăreața, potrivit România tv.

