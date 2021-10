Nicoleta Dragne de la „Bravo, ai stil” se iubește cu fostul soț al Mădălinei Pamfile. Cel două sunt rivale la Kanal D

În prezent, Nicoleta Dragne trăiește o poveste de iubire cu fostul soț al Mădălinei Pamfile. Concurenta a spus că a început relația cu Bruno la trei ani de la divorțul lui. Chiar dacă Nicoleta și Bruno au împreună un copil, au fost separați.

„O perioadă am fost despărțiți. Nu e… Nu sunt genul care să țină secrete. După ce am născut, nu ne-am mai înțeles. Am avut o depresie și mna, nu ne mai înțelegeam. Aveam mereu opinii diferite”, a mărturisit Nicoleta Dragne.

În același interviu, Nicoleta Dragne nu s-a ferit să recunoască că se iubește cu fostul soț al Mădălinei Pamfile, colega ei de platou. „Da, este fostul soț al Mădălinei. Eu nu o cunosc pe ea în afara emisiunii. Nu mi-am dat seama dacă e vreo tensiune între noi. Nu văd de ce ar fi o tensiune. Ei au fost căsătoriți acum mulți ani.

Nu e ca și cum eu am intervenit în relația lor. L-am cunoscut la 3 ani de la divorț. Să zici că rămâne chestia aia românească, să aibă boală pe viitoarea? Eu am avut foști iubiți, dar nu m-au interesat niciodată femeile cu care ei au fost după mine”, a mai adăugat Nicoleta.

Chiar dacă au trecut printr-o despărțire, Nicoleta Dragne și Bruno au rezolvat problemele, acum formează o familie.

