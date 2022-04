Recent, pe contul lui oficial de Instagram, Ayan a publicat o galerie foto. Băiatul Mihaelei Rădulescu și al lui Elan Schwarzenberg s-a lăsat fotografiat pe străzile din New York. De o bună perioadă de timp locuiește acolo.

Îmbrăcat în blugi, cu o cămașă lejeră, Ayan e surprins în diferite ipostaze, vorbind la telefon. Tânărul poarte de fiecare dată ceas, pare că aceasta e accesoriul lui preferat. Imaginile lui au atras imediat like-urile urmăritorilor.

Studiază în America

După anii de școală de la Monaco, Ayan Schwartzenberg a fost pus în situaţia de-a alege între două licee de prestigiu din Statele Unite ale Americii, unul dintre ele fiind Princeton.

„El e într-un moment de reuşită, el e pe un drum foarte bun, dar eu sufăr pentru că eu eram aia care îi povestea de şcoli în America şi sufăr că mi-am făcut-o singură cu mâna mea”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu în podcastul Amaliei Enache de pe YouTube în vara anului trecut.

„Vorbim zilnic, despre tot. Nu de control, ci de drag, de dor, de povești de peste zi, ale lui sau ale mele. Așa am făcut mereu și nu cred că o să ne oprim prea curând. Se schimbă doar conversația, de la an la an. Și ador orice subiect cu el”, a mai declarat Mihaela Rădulescu.

Conform okmagazine.ro, Ayan chiar a făcut pian şi chitară, dar a făcut şi tenis, înot, baschet, volei, navigaţie, călărie, scufundări, fotbal american, hochei pe gheaţă, patinaj, sporturi de contact, schi, snowboard, wakeboard. Nu se știe momentan ce studiază în America.

