Platforma Netflix a obținut un total de 34 nominalizări în ceea ce privește categoriile de film și televiziune, fiind urmată în top de HBO.

Lungmetrajul Netflix, „Marriage Story” cu Scarlett Johansson şi Adam Driver în rolurile principale, a primit şi cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur 2020, respectiv şase, inclusiv pentru Cel mai bun film şi la categoriile de interpretare.

Așa cum s-a întâmplat și la Premiile Emmy, HBO a obținut nominalizări pentru „Barry”, „Big Little Lies”, „Succesion” și „Chernobyl”. Absent din lista de nominalizări din acest an de la Globurile de Aur este noul show, „Watchmen”.

Lista completă a nominalizărilor la premiile Globul de Aur 2020:

Cel mai bun film dramă:

„1917”

„Irishman”

„Joker”

„Marriage Story”

„The Two Popes”

Cel mai bun film comedie sau musical:

„Dolemite is my Name”

„Jojo Rabbit”

„Knives Out”

„Once Upon a Time in Hollywood”

„Rocketman”

Cel mai bun regizor:

Bong Joon Ho, „Parasite”

Sam Mendes, „1917”

Quentin Tarantino, „Once Upon A Time In Hollywood”

Martin Scorsese, „The Irishman”

Todd Phillips, „Joker”

Cel mai bun actor în film dramă:

Christian Bale, „Ford v. Ferrari”

Antonio Banderas, „Pain and Glory”

Adam Driver, „Marriage Story”

Joaquin Phoenix, „Joker”

Jonathan Pryce, „The Two Popes”

Cea mai bună actriţă în film dramă:

Cynthio Erivo, „Harriet”

Scarlett Johansson, „Marriage Story”

Soarise Ronana, „Little Women”

Charlize Theron, „Bombshell”

Renee Zellweger, „Judy”

Cel mai bun actor în musical sau comedie:

Daniel Craig („Knives Out”)

Roman Griffin Davis („Jojo Rabbit”)

Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time in Hollywood”)

Taron Egerton („Rocketman”)

Eddie Murphy („Dolemite Is My Name”)

Cea mai bună actriţă în musical sau comedie:

Awkwafina, „The Farewell”

Ana de Armas, „Knives Out”

Beanie Feldstein, „Booksmart”

Emma Thompson, „Late Night”

Cate Blanchett, „Whered You Go Bernadette”

Cel mai bun actor în rol secundar:

Tom Hanks, „A Beautiful Day in the Neighborhood”

Al Pacino, „The Irishman”

Joe Pesci, „The Irishman”

Brad Pitt, „Once Upon A Time In Hollywood”

Anthony Hopkins, „The Two Popes”

Cea mai bună actriţă în rol secundar:

Annette Benning, „The Report”

Margot Robbie, „Bombshell”

Jennifer Lopez, „Hustlers”

Kathy Bates, „Richard Jewell”

Laura Dern, „Marriage Stor”

Cel mai bun scenariu:

„Marriage Story”

„Parasite”

„The Two Popes”

„Once Upon A Time In Hollywood”

„The Irishman”

Cea mai bună coloană sonoră:

„Motherless Brooklyn”

„Little Women”

„Joker”

„1917”

„Marriage Story”

Cel mai bun cântec:

„Beautiful Ghosts” – „Cats”

„Im Gonna Love Me Again” – „Rocketman”

„Into the Unknown” – „Frozen 2”

„Spirit” – „The Lion King”

„Stand Up” – „Harriet”

Cel mai bun lungmetraj animat:

„Frozen 2”

„The Lion King”

„Missing Link”

„Toy Story 4”

„How to Train Your Dragon: The Hidden World”

Cel mai bun film într-o limbă străină:

„The Farewell”

„Les Misérables”

„Pain and Glory”

„Parasite”

„Portrait of a Lady on Fire”

Cel mai bun serial dramă:

„Big Little Lies”

„The Crown”

„Killing Even”

„Morning Show”

„Succession”

Cel mai bun serial comedie:

„Barry”

„Fleabag”

„The Kominsky Method”

„The Marvelous Mrs. Maisel”

„The Politician”

Cel mai bun film TV/ cea mai bună miniserie TV:

„Catch-22”

„Chernobyl”

„Fosse/Verdon”

„The Loudest Voice”

„Unbelievable”

Cel mai bun actor într-un serial TV dramă:

Brian Cox, „Succession”

Kit Harington, „Game of Thrones”

Rami Malek, „Mr. Robor”

Tobias Menzies, „The Crown”

Billy Porter, „Pose”

Cea mai bună actriţă într-un serial TV dramă:

Jennifer Aniston, „The Morning Show”

Jodi Comer, „Killing Eve”

Nicole Kidman, „Big Little Lies”

Reese Witherspoon, „The Morning Show”

Olivia Colman, „The Crown”

Cel mai bun actor într-un serial de comedie:

Ben Platt, „The Politician”

Paul Rudd, „Living With Yourself”

Rami Yousef, „Rami”

Bill Hader, „Barry”

Michael Douglas, „The Kominsky Method”

Cea mai bună actriţă în serial de comedie:

Christina Applegate, „Dead to Me”

Phoebe Waller-Bridge, „Fleabag”

Natasha Lyonne, „Russian Doll”

Kirsten Dunst, „On Becoming a God in Central Florida”

Rachel Brosnahan, „Marvelous Mrs. Maisel”

Cel mai bun actor în miniserie sau film TV:

Chris Abbott, „Catch 22”

Sacha Baron Cohen, „The Spy”

Russell Crowe, „The Loudest Voice”

Jared Harris, „Chernobyl”

Sam Rockwell, „Fosse/Verdon”

Cea mai bună actriţă în miniserie sau film TV:

Michelle Williams, „Fosse/Verdon”

Helen Mirren, „Catherine the Great”

Merritt Wever, „Unbelievable”

Kaitlyn Dever, „Unbelievable”

Joey King, „The Act”

Cel mai bun rol secundar masculin în serial, miniserie sau film TV:

Alan Arkin, „Kominsky Method”

Kieran Culkin, „Succession”

Andrew Scott, „Fleabag”

Stellan Skarsgård, „Chernobyl”

Henry Winkler, „Barry”

Cel mai bun rol secundar feminin în serial, miniserie sau film TV:

Meryl Streep, „Big Little Lies”

Helena Bonham Carter, „The Crown”

Emily Watson, „Chernobyl”

Patricia Arquette, „The Act”

Toni Collette, „Unbelievable”

Cea de-a 77-a ediţie a galei Globurilor de Aur va avea loc pe 5 ianuarie 2020, la Beverly Hilton din Los Angeles, evenimentul urmând să fie prezentat de actorul de comedie Ricky Gervais.

În cadrul galei Globurile de Aur 2020, actorul Tom Hanks va fi recompensat cu premiul onorific Cecil B. DeMille, iar prezentatoarea TV Ellen DeGeneres va primi trofeul Carol Burnett.

