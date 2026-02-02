Larisa Udilă a făcut o mare dezvăluire pentru fanii ei. Influențerița a anunțat numele pe care l-a ales pentru fetița ei, iar alegerea este cu adevărat specială. După câteva luni de mister și așteptare, Larisa și partenerul său, Alexandru Ogică, au decis să împărtășească vestea: micuța lor se numește Asia Nicole.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Dacă al doilea prenume, Nicole, este mai cunoscut, primul, Asia, este unul rar și plin de semnificație. „Asia înseamnă răsărit – locul unde începe lumina. Un nume care simbolizează începuturi frumoase, speranță și o lumină blândă ce crește în fiecare zi”, a explicat Larisa Udilă. În plus, fiica lor poartă al doilea prenume în semn de respect pentru nașa ei, Nicole Cherry.

Momentele fericite continuă pentru influenceriță, care se bucură de o familie minunată alături de soțul său și de cei doi copii.

Mesajul transmis de Larisa Udilă după ce a devenit mamă a doua oară

Larisa a publicat fotografii pline de emoție, în care își ține fetița la piept, dar și cadre în care apare întreaga familie reunită. Milan, fiul lor, și-a cunoscut deja surioara, iar imaginile surprind tandrețea și curiozitatea primului lor moment împreună.

„Bine ai venit pe lume, dragostea noastră!

Mi-a luat mult timp să găsesc puterea de a scrie aceste rânduri, pentru că sunt copleșită de tot ce trăim. Emoțiile sunt atât de mari, încât uneori cuvintele nu mai sunt de ajuns.

Încă nu îmi vine să cred că acesta este caruselul vieții mele… eu, Larisa, cu doi copii și soțul meu. O familie completă. (plâng când scriu asta)

Fetița aceasta a venit ca o primăvară în sufletele noastre. Ne-a adus lumină, liniște și o iubire pe care nu știam că suntem capabili să o simțim. Mai ales fratelui ei, care o privește deja cu ochi plini de dragoste.

Mă simt ca într-o poveste scrisă de Dumnezeu și m-am bucurat cu lacrimi în ochi de fiecare clipă din aceste zile petrecute în spital, zile pe care le voi purta mereu în inimă.

Vă mulțumesc din tot sufletul pentru grija voastră, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând bun. Le-am simțit pe toate. Abia aștept să vă povestesc tot, cap-coadă, pentru că voi sunteți familia mea din online”, a scris Larisa Udilă pe rețelele de socializare.

Larisa Udilă a mărturisit că este profund recunoscătoare pentru tot ce trăiește în aceste zile și că atât ea, cât și soțul ei, sunt copleșiți de bucurie. Influencerița a ales numele fetiței cu câteva luni înainte de naștere, însă deocamdată a decis să îl păstreze secret.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE